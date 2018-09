Risparmio gestito | nel primo semestre raccolta netta a 10 mld

I bond perdono terreno - ora gli italiani preferiscono il Risparmio gestito : Le principali cause di questa situazione sono, dicono Intesa e il Centro Einaudi 'la sottovalutazione e sottostima dei rischi, anche dovuta a una ridotta competenza ed esperienza media in economia e ...

Maggio negativo per il Risparmio gestito : Teleborsa, - Maggio negativo per l'industria del risparmio gestito in Italia. Secondo l'ultimo report di Assogestioni nel mesi in esame si sono registrati deflussi per 6,9 miliardi di euro . Da inizio ...