Rinviati a giudizio i genitori di Renzi ' 160mila euro di fatture false'

Fatture false - Rinviati a giudizio i genitori di Matteo Renzi - : La coppia a processo con l' accusa di emissione di Fatture false da parte di loro aziende per operazioni inesistenti. La prima udienza si terrà a marzo 2019

Firenze - i genitori di Renzi Rinviati a giudizio : processo per Tiziano Renzi e Laura Bovoli : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze per l'emissione di due fatture ritenute false. Secondo la procura, queste due fatture - del valore di 20 e di 140mila euro - corrisponderebbero a prestazioni che non sono mai state effettuate.Continua a leggere

Eleonora - 18 anni - rifiutò la chemio : genitori Rinviati a giudizio per omicidio colposo : Dovranno affrontare il processo i genitori di Eleonora Bottaro, la diciottenne padovana di Bagnoli malata di leucemia morta il 29 agosto 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia. Lino Bottaro e Rita ...

Rifiutò la chemio e morì - i genitori di Eleonora Bottaro Rinviati a giudizio : Erano stati prosciolti dall’accusa di omicidio colposo, ma i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa di Bagnoli morta di leucemia il 29 agosto 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia, saranno processati a partire dal 25 ottobre davanti al giudice monocratico di Padova. La corte d’Appello, come riporta il Corriere della Sera, ha accolto la richiesta della Procura di Padova, che si era opposta alla decisione del giudice per ...

Fini ed Elisabetta Tulliani Rinviati a giudizio per riciclaggio. A processo anche suocero - cognato e il 'Re delle slot' : Gianfranco Fini r inviato a giudizio per riciclaggio . È quanto deciso dal gup di Roma che ha mandato a processo anche la compagna dell'ex presidente della Camera, Elisabetta Tulliani , il padre e il ...

Falsificavano i libri d'arte : in due sono Rinviati a giudizio : Dipendente infedele della casa editrice Franco Cosimo Panini di Modena e un legatore ricreavano volumi manoscritti come la Bibbia di Borso d'Este e li rivendevano

Strage via d'Amelio : tre poliziotti Rinviati a giudizio per depistaggi : Strage via d'Amelio: tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggi La Procura di Caltanissetta, all'indomani delle motivazioni della sentenza sull'attentato al giudice Paolo Borsellino, ha chiesto il processo per il funzionario Mario Bo e per Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei Parole chiave: ...