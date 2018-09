Rimpasto per il governo francese dopo le 2 dimissioni | De Rugy all' Ecologia e Maracineanu

Francia - Rimpasto di governo : Macron perde pezzi/ Ultime notizie - crollo nei sondaggi : peggio pure di Hollande : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Francia - Rimpasto governo : all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex nuotatrice. Sondaggi - Macron perde 10 punti : rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello Sport: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un ...

Francia - Rimpasto governo : all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex nuotatrice. Sondaggi - Macron perde altri 10 punti : rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello Sport: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un ...

Macron crolla nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il Rimpasto di governo : Secondo uno studio dell'istituto Ifop, solo il 31% è soddisfatto del presidente. Dopo Hulot, lascia a sorpresa anche la ministra dello Sport Flessel

Emmanuel Macron crolla nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il Rimpasto di governo : Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente, un crollo di popolarità di oltre dieci punti rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto. Il risultato di Macron è peggiore di quello dell'ex presidente Francois Hollande nello stesso periodo del precedente quinquennato (32%).Dopo oltre un anno di ...