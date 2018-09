“Richard è morto così” Tragedia in piscina | svolta nella indagini E la rabbia aumenta

caffeinamagazine

(Di martedì 4 settembre 2018) Incuria, fatalità e imprevedibile imprudenza: tutti questi elementi potrebbero avere portato alla morte di Richard Mulas, 7 anni,piccolaalta un metro e 20, condivisa tra i residence Il Rifugio e Gli Ulivi a Orosei, in Sardegna. La retina del bocchettone di scarico, un foro di 40 centimetri, era rotta da qualche giorno, come ha ammesso il gestore della struttura. E forse un giocattolo era caduto in acqua, sembra una pallina, e il piccolo, che sapeva nuotatore, che si tuffa per recuperarlo.Poi l’imprudenza tutta da bambino: la mano infilata nel bocchettone fino a restare intrappolato sul fondo. È attorno a questa ricostruzione che stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Siniscola, coordinati dalla Procura di Nuoro, per dare un perchè alla morte del piccolo, mamma dell’Ecuador, dipendente del residence dove il bimbo èannegato, e papà di Irgoli, ...