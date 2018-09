Ricerca | dieta mediterranea salva polmoni per i pompieri dell’11 settembre | il test

meteoweb.eu

: DIETA LEGATA A COMPORTAMENTI RISCHIOSI NELLE ADOLESCENTI Secondo una nuova ricerca, le adolescenti che seguono una… - psiconlinesrl : DIETA LEGATA A COMPORTAMENTI RISCHIOSI NELLE ADOLESCENTI Secondo una nuova ricerca, le adolescenti che seguono una… - laVINIum : Capperi…che Pizza! 'Alla ricerca del perduto equilibrio', tra benefici della Dieta Mediterranea e cottura della pas… - EcoEcologia : La nostra attrazione per i carboidrati è una sorta di 'sesto senso'. Qui una ricerca. -

(Di martedì 4 settembre 2018) Sono stati celebrati in tutto il mondo come gli eroi dell’11, fra i primi ad accorrere quando nel 2001 crollarono le Torri gemelle nell’attentato al World Trade Center (Wtc). In quelle ore drammatiche i vigili del fuoco hanno messo in gioco anche la loro salute, esponendosi alle polveri sottili sprigionate dai roghi, al fumo e a sostanze chimiche tossiche che per giorni saturarono l’aria. A distanza di 17 anni dalla data che più ha segnato la storia moderna degli Stati Uniti, i ‘fireworker’ tornano protagonisti con uno studio scientifico pubblicato su online su ‘Bmj Open Respiratory Research‘, in cui non solo si gettano le basi permetabolici in grado di diagnosticare precocemente il danno polmonare nelle vittime di disastri esposte a particelle tossiche, ma si suggerisce il possibile ruolo protettivo di una...