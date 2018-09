Retroscena Inter | Skriniar meno pagato di Ranocchia | ma presto arriverà il sorpasso

Sneijder-Van Gaal - l’ex Inter svela un clamoroso Retroscena : “per poco non l’ho picchiato” : L’attuale giocatore dell’Al-Gharafa ha svelato nel corso di un’Intervista di essere stato vicino a sferrare una testata a Van Gaal Una rivelazione davvero sorprendente, a regalarla è Wesley Sneijder ai microfoni del quotidiano olandese Telegraf. Il giocatore ex Inter ha parlato di Louis Van Gaal, sottolineando di essere stato vicino a picchiarlo: “Louis Van Gaal è un genio pazzo, è questa la giusta definizione. Sono ...

Retroscena Iago Falqué : poteva essere dell'Inter : Iago Falqué poteva vestire la maglia dell' Inter . Come rivela la Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro aveva puntato proprio l'esterno del Torino prima di andare con forza su Matteo Politano . Ora l'ex Juve può finire al Siviglia.

Suning fa i “dispetti” al Milan per favorire l’Inter : il Retroscena dal mercato : Inter e Milan protagoniste di un calciomercato a dir poco scoppiettante con colpi ad effetto da ambe due le parti Il calciomercato si è concluso ieri per quanto riguarda la serie A e pian piano emergono alcuni retroscena relativi a trattative non andate in porto. Prima di prendere Bakayoko ad esempio, il Milan ha provato l’assalto a Ramirez, brasiliano dello Jiangsu di Suning, stesso proprietario dell’Inter. A quanto pare, ...

Retroscena Inter : mercoledì a cena con gli agenti di Modric : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter resta fiduciosa sulla possibilità di chiudere il colpo Luka Modric. Il club nerazzurro non è fermo e, al contrario, nella serata di mercoledì ha nuovamente incontrato gli Intermediari che curano l'operazione. In un ristorante milanese Ausilio e Spalletti erano a colloquio quando sono stati raggiunti da Giuseppe Riso che ha confermato loro come l'incontro fra Perez e il giocatore debba ...

Inter - Retroscena Modric : nel 2009 ci provò Branca : E pensare che il croato poteva essere un calciatore nerazzurro già nel 2009, come ricorda il Corriere dello Sport : l'allora dt Marco Branca andò a bussare alla porta del Tottenham per capire la ...

MODRIC ALL'INTER/ Ultime notizie - entourage a Milano : spunta un Retroscena sulla moglie Vanja Bosnic : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il Retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Mercato Lazio - spunta il Retroscena : su Correa anche l'Inter : Visite mediche per Correa e Badelj: la Lazio piazza due colpi. Per sostituire Felipe Anderson Tare ha scelto l'ex Sampdoria Correa, e spunta un retroscena. Come riporta il 'Corriere dello Sport' la Real Sociedad aveva offerto di più, e il Siviglia per un momento ci ha riflettutom anche l'Inter ha provato l'inserimento nella trattativa. Alla fine il Siviglia lo ha ceduto alla Lazio per ...

Come sta Sergio Marchionne? “Embolia durante intervento”/ Condizioni di salute e ultime notizie : il Retroscena : Sergio Marchionne, Condizioni di salute e ultime notizie live: Come sta l'ex ad di Fca? "Colpito da embolia durante l'intervento a Zurigo": il retroscena del giornalista Madron(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Benzema al Milan?/ Ultime notizie - Retroscena Sky Sport : incontro solo con intermediari : Il nome di Benzema accostato al Milan in sede di calciomercato: nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra i rossoneri e l'entourage dell'attaccante del Real Madrid. (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Retroscena Milan-Benzema : incontro solo con intermediari : Si aggiunge un nuovo tassello alla suggestione di mercato delle ultime ore, secondo la quale il Milan avrebbe valutato la possibilità di arrivare a Karim Benzema. Ludovic Fattizzo, intermediario di ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il Retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Inter - Malcom in stand by - spunta un Retroscena sulla cessione di Eder : L'Inter, dopo un mese di giugno che l'ha vista grande protagonista sul mercato con cinque acquisti e una serie di cessioni che hanno portato quarantacinque milioni di euro di plusvalenze e hanno permesso di chiudere il bilancio in pareggio, adesso sta vivendo una fase di stallo. La societa' nerazzurra sta studiando la strategia [VIDEO] ideale per regalare gli ultimi rinforzi al tecnico, Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro, infatti, ha ...

Retroscena Blogo : Mediaset interessata all'Europa League in chiaro? : Un Paese che ha fame di calcio. Lo testimoniano i Mondiali in corso che, pur senza l’Italia, stanno incollando davanti al televisore milioni di spettatori. Mai un match sotto l’asticella del 20%, con lo share raddoppiato dai quarti di finale in poi.Un exploit inatteso, che ora spinge Mediaset a proseguire sul filone pallonaro, soprattutto sul fronte generalista. Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso ...