Real Madrid | Benzema di nuovo protagonista | è il miglior avvio di stagione della carriera

Courtois : 'Chelsea? Real Madrid di un altro livello. A Stamford Bridge vedevo l'hotel dietro la tribuna' : Qui ho la possibilità di allenarmi con Sergio Ramos, il miglior difensore del mondo. Questa società è di un altro livello". Il 26enne belga rivolge poi delle critiche non solo a livello tecnico, ma ...

Champions League - ecco la lista della Roma : esordio di fuoco contro il Real Madrid : L’allenatore giallorosso ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima edizione di Champions League Un girone appassionante, con l’esordio che vedrà la Roma vedersela con il Real Madrid. Un battesimo di fuoco in cui i giallorossi proveranno a mettere subito le cose in chiaro, provando a ripercorrere la cavalcata conclusasi l’anno scorso in semifinale. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei ...

Focus Champions League – Tutto sul Real Madrid : MD7 “cancella” CR7 - standing ovation per Manolas al Bernabeu? : L’inizio di campionato della Roma non è stato certo dei più semplici. I giallorossi hanno ottenuto una vittoria sofferta alla prima giornata contro il Torino e un pareggio in extremis con l’Atalanta alla seconda, mentre nell’ultimo weekend è arrivato il primo ko stagionale per mano del Milan. Nonostante l’ottimo mercato svolto da Monchi, il tecnico Di Francesco fatica a trovare il vestito adatto per questa nuova Roma, orfana di tre pedine ...

Liga : Benzema ha in mano il Real Madrid : ... se il Real Madrid non ha ancora sbagliato un colpo nei primi tre match di Liga può ringraziare soprattutto il suo corazziere francese che, se non è campione del mondo, lo deve ai suoi difficili ...

Modric Inter - la Fifa chiude il caso con il Real Madrid : 'Nessun elemento per procedere' : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Caso Modric-Inter - interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Modric - caso chiuso. La Fifa assolve l’Inter : “dal Real Madrid denuncia infondata” : La Fifa ha messo la parola fine sul caso Modric, il croato vice campione del Mondo più volte accostato all’Inter di Suning. La massima rappresentanza del calcio con una lettera inviata sia all’Inter sia al Real Madrid ha messo la parola fine al caso. Fondamentalmente non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo: Perez accusava il club nerazzurro di comportamento scorretto contattando un calciatore ...

Caso Modric - la Fifa assolve l'Inter : "Dal Real Madrid denuncia infondata" : "Il Caso è chiuso": così la Fifa ha messo la parola fine sul nascere alla questione Modric, con una lettera inviata sia all'Inter sia al Real Madrid. Non ci sono gli elementi per dar seguito alla ...

Real Madrid - Vinicius subito protagonista con il Castilla : doppietta nel derby e rissa sfiorata [VIDEO] : Vinicius Junior, talento brasiliano del Real Madrid del 2000 acquistato per 45 milioni di euro dal Flamengo, ha incantato nel derby contro l’Atletico Madrid B Realizzando una doppietta: nel 2-2 finale prima ha finalizzato una bella azione di squadra con un tocco morbido, poi ha calciato un missile dalla distanza mandando il pallone sotto l’incrocio. La partita del giovane brasiliano è stata caratterizzata anche da un battibecco ...

Clamoroso fra Atletico Madrid e Real Madrid : Tachi prima stende Vinicius - poi lo morde in testa [VIDEO] : Incredibile quanto successo nel derby di Serie B spagnola fra Atletico Madrid B e Real Madrid B: il difensore dei Colchoneros, Tachi, ha morso in testa Vinicius dei Blancos Episodio incredibile accaduto durante il derby di Serie B spagnola fra Real Madrid B e Atletico Madrid B. I Blancos hanno schierato Vinicius Junior, il baby fenomeno classe 2000 pagato 45 milioni di euro, autore di una doppietta nella sfida conclusasi poi 2-2. Il ...

Liga - stravince il Real Madrid. Stecca l'Atletico : TORINO - Sabato di Liga 'made in Madrid ', con 'in campo' tutte e tre le squadre della capitale spagnola. 'In campo', tra virgolette, perché in Realtà non ha potuto giocare -e certamente non lo farà ...

Dominio Real Madrid - un super Benzema trascina i Blancos contro il Leganes [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

DIRETTA/ Real Madrid Leganes (risultato finale 4-1) streaming video Dazn : galacticos a valanga! : DIRETTA Real Madrid Leganes: info streaming video e Dazn, della partita attesa alle ore 20.45 e prevista per la 3^ giornata della Liga spagnola, oggi 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:35:00 GMT)

