Rapina una profumeria a Modica bassa | arrestato

Malato di sclerosi multipla aggredito e mandato in coma per una Rapina : ecco chi è l'aggressore : L'opposizione politica a Milano ha commentato duramente l'episodio di criminalità. "ecco le tragiche conseguenze della presenza di migliaia di clandestini in una Milano totalmente allo sbando e nel ...

Carpi : una donna di 41 anni pestata - violentata e Rapinata : arrestati 2 immigrati tunisini : Violenza shock a Carpi. Una donna di 41 anni è stata aggredita, pestato a sangue, violentata e infine rapinata di cellulare e contanti per 70 euro. A finire in manette due tunisini Non avereDue tunisini sono stati arrestati a Carpi, in provinciale di Modena, con l’accusa di rapina e tentata violenza. La violenza si è consumata giovedì sera intorno alle 23. Una 41enne la cui identità non si conosce ancora stava rientrando a casa quando è stata ...

Massacrato per una Rapina I banditi sono due migranti : Tiziana Paolocci Aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma di umano ha ben poco. Mohamed Djibril è il nome della belva che l'altra notte si è introdotta, con un complice, in casa del ...

Como : padre e figlio Rapinano una donna al cimitero - denunciati : Milano, 1 set. (AdnKronos) - Le hanno spruzzato addosso una sostanza urticante e le hanno portato via la borsa. Il tutto all'interno di un cimitero, dove la vittima, una donna di 69 anni, era andata a visitare le tombe dei suoi cari. E' accaduto nel comasco lo scorso giovedì 30 agosto. Due uomini, p

Trapani : violenza sessuale e Rapina ai danni di una colombiana - un arresto : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Con l'accusa di violenza sessuale e rapina un uomo di 26 anni, il mazarese G.A. è stato arrestato dai Carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani). La notte del 28 agosto, la Centrale Operativa dei Carabinieri aveva ricevuto al 112 una richiesta di intervento in quanto un

Napoli - Rapina choc al pizzaiolo gourmet : «Sembra una scena di Gomorra» : Diego Vitagliano, titolare della Pizzeria 10 a Bagnoli, uno dei più promettenti pizzaioli napoletani del momento, è stato rapinato alla fine del servizio. La scena...

Commise una Rapina nel 2015 - 9 mesi di domiciliari a Siracusa : Nella nottata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, hanno arrestato il Siracusano Giorgio Di Gregorio, 30 anni, disoccupato, pregiudicato in ...

GR : Rapina in una gioielleria di Samnaun :

Era a capo di una gang di Rapinarolex in Costa Azzurra : arrestato a mare a Scauri : Ieri sera gli uomini della Squadra Mobile, Sezione Antirapina, hanno arrestato, a Minturno, in località Scauri, in esecuzione ad un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità francesi, Vittorio ...

Rapina il negozio col coltello : ferita una donna : Alle 17 di mercoledì un soggetto a volto scoperto, è entrato in un negozio in viale Trieste, la merceria 'Sandrina' e con la scusa di chiedere informazioni le ha portato via la borsa. La signora nell'...

Trieste - Rapina a mano armata con un taglierino in una farmacia : E' successo in via Giulia. Il malvivente, che avrebbe agito per la seconda volta a distanza di dieci mesi, ha strattonato e minacciato con un taglierino il personale dietro al bancone. Bottino di ...

Cagliari - Rapinatori in azione in centro : presa di mira una gioielleria di via Dante : Intorno alle 10.30 nei locali della gioielleria Murru hanno fatto irruzione due banditi. Erano armati di pistola e hanno minacciato i titolari, obbligandoli a consegnare l'incasso. Prima di fuggire ...

Barletta - tenta una Rapina ma si inceppa la pistola : giovane preso a bastonate : La tentata rapina è avenuta la notte scorsa, in una pizzeria a Barletta. Il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato dai proprietari.Continua a leggere