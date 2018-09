Questo metodo utilizzato dai militari americani promette di farvi addormentare in soli 2

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) I soldati di certo non possono permettersi di perdere del sonno prezioso: rischierebbero di fare qualche errore a causa della stanchezza. Ecco perché idell'esercito degli Stati Uniti utilizzano un trucco speciale per addormentarsi indue minuti. Una piccola strategia per scivolare nel sonno immediatamente e in situazioni non proprio piacevoli, da cui gli eterni insonni possono prendere spunto per sperare di risolvere una volta per tutte quel fastidioso problema.Il segreto, ripreso dall'Independent, è descritto con dovizia di particolari nel libro "Relax and Win: Championship Performance", scritto da Lloyd Bud Winter e pubblicato per la prima volta nel 1981 e che ultimamente è tornato in auge grazie ad un sito online che lo ha citato.La tecnica sperimentata su un campione di persone è sembrata funzionare per il 96% dei volontari dopo sei ...