Quarti | Del Potro-Isner 1-1 | nella notte c' è Nadal

US Open 2018 : cominciano i Quarti di finale. Tornano in campo Nadal e Del Potro. Williams e Stephens vogliono la semifinale : Scattano i quarti di finale agli US Open 2018. Nel tabellone maschile torna in campo Rafael Nadal, atteso dal remake della finale dell’ultimo Roland Garros contro Dominic Thiem. Lo spagnolo difende il titolo conquistato lo scorso anno e nelle ultime due partite ha superato in quattro set Khachanov e Basilashvili, mentre l’austriaco finalmente è diventato competitivo sul cemento e ha centrato i primi quarti di finale della carriera a ...

Genova - cadono calcinacci da un viadotto dell’A26 : chiusa la strada che collega il Quartiere Voltri al Comune di Mele : Pezzi di intonaco sono caduti da un viadotto dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria su via Ovada, a Genova. Il traffico sul ponte autostradale è regolare e non risultano feriti né mezzi danneggiati. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche. La strada è stata chiusa nel tratto che passa sotto al viadotto dopo che i calcinacci sono precipitati sul bordo della carreggiata. Via Ovada è una arteria del ponente genovese ...

Del Potro e Isner ai Quarti : Dopo Rafa Nadal e Dominic Thiem, anche Juan Martin Del Potro e John Isner approdano nei quarti di finale degli Us Open di Tennis. L'argentino prosegue la propria marcia e travolge il croato Borna ...

Us Open - ai Quarti Isner-Del Potro e Nadal-Thiem : NEW YORK - Milos Raonic non riesce ad approdare per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista canadese, ...

Us Open - ai Quarti Isner-Del Potro e Nadal-Thiem : Il numero uno del mondo e campione in carica , a Flushing Meadows ha vinto anche nel 2010 e 2013, sull'Arthur Ashe Stadium ha raggiunto per la 36esima volta i quarti in un Major, l'ottava a New York, ...

Documentario di Roberto Minervini/ Il ritratto dell’America razzista : “Siamo entrati in Quartieri off-limits” : Roberto Minervini ha presentato a Venezia il suo Documentario "What You Gotta Do When the World's on Fire? - Che fare quando il mondo è in fiamme?". 123 minuti di riflessione sul razzismo(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:43:00 GMT)

US Open 2018 : i risultati di domenica 2 ottobre del tabellone femminile. Williams perde un set - ma vai ai Quarti. Ok anche Stephens : Primi ottavi di finale nel tabellone femminile degli US Open. Serena Williams perde il primo set del suo torneo, ma si qualifica comunque per i quarti dopo aver sconfitto l’estone Kaia Kanepi, che al primo turno era stata capace di eliminare la numero uno del mondo Simona Halep. L’americana, che è probabilmente la grande favorita per la vittoria finale, affronterà ora la ceca Karolina Pliskova, che si conferma in ottima forma e che ...

Us Open - Del Potro ed Isner si affronteranno ai Quarti : eliminati Coric e Raonic : Us Open, Del Potro ed Isner vanno a comporre un interessante quarto di finale nella parte alta del tabellone Us Open, nella notte americana sono andate in scena due gare molto interessanti, che hanno ‘scoperto’ uno dei quarti di finale del torneo di Flushing Meadows. Inser e Del Potro si incontreranno in uno dei due quarti della parte alta del tabellone, dopo aver superato rispettivamente Raonic e Coric. L’americano ...

Us Open - Pliskova ai Quarti : un doppio 6-4 per sbarazzarsi della Barty : Us Open, Pliskova supera Barty e vola ai quarti a Flushing Meadows dove affronterà la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi Us Open, Karolina Pliskova vola ai quarti di finale del torneo sul cemento americano. Un doppio 6-4 è bastato alla tennista ceca per liberarsi della Barty. Adesso la Pliskova attende la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi, con l’americana ...

Infortunio Saponara - che sfortuna per il treQuartista della Samp : Infortunio Saponara, il trequartista ha chiesto il cambio a Giampaolo dopo solo 35 minuti di gioco contro il Napoli Infortunio Saponara, non certo fortunata la sua prima gara dal 1° minuto con la Sampdoria. Il calciatore ex Fiorentina ha giocato la prima mezz’ora dell’incontro con il Napoli, prima di farsi male alla gamba destra a seguito di uno scontro con Diawara. Non è chiaro se si tratti di un problema muscolare oppure di ...

US Open 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai Quarti - Del Potro sulla strada di Nadal : Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti. I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco ...

Ex segretari della NATO vogliono nominare nuovo Quartier generale in onore di McCain - : La NATO sta valutando la possibilità di dedicare la nuova sede a Bruxelles al seNATOre americano recentemente scomparso John McCain. Per intitolare il nuovo quartier generale col nome dell'ex seNATOre ...

Crollo in una chiesa di Roma : venuto giù tre Quarti Del tetto : E’ crollato per tre quarti il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Una gru dei vigili del fuoco ha eliminato alcune parti pericolanti. Sono visibili le travi, all’apparenza in legno, che sono rimaste in piedi. L’interno, sotto la parte crollata, è completamente invaso da grosse travi in legno spezzate e calcinacci. La chiesa dei Falegnami, che si trova sopra al Carcere Mamertino, solitamente e’ aperta solo ...