Quante persone si iscrivono all' università?

Quante persone in Italia sono già passate a Iliad? : (Foto: Lorenzo Longhitano) Entro la fine di giugno Iliad potrebbe avere acquisito in Italia 300mila clienti. È questa la previsione degli analisti di Berenberg, banca tedesca che gestisce 41,5 miliardi di euro di investimenti. In una nota datata 27 giugno e indirizzata agli investitori gli osservatori scrivono che da “discussioni con Fastweb, Tim e Wind Tre, Iliad potrebbe aver registrato fino a 250mila richieste di portabilità dal suo lancio”. ...