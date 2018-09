Quali ritorni in Shadow of the Tomb Raider | immagini Lara Croft mai viste

optimaitalia

: Quali ritorni in #ShadowoftheTombRaider: immagini #LaraCroft mai viste - OptiMagazine : Quali ritorni in #ShadowoftheTombRaider: immagini #LaraCroft mai viste - elizarhuber : ma quali ritorni di fiamma, dove l’hai letto? ho detto ben altro. Vabbuò torna nel mondo delle favole jamm, buona g… - charlenewert : allora di quali ritorni di fiamma parli, bambino svegliati. -

(Di martedì 4 settembre 2018) Soltanto pochi giorni separano i giocatori dall'uscita diof the, l'attesa nuova iterazione della saga dedicata alle peripezie dell'avventuriera più amata del mondo dei videogiochi,. Di anni dal suo esordio ne sono passati un bel po' (ben ventidue, per essere precisi, ndr) e, dopo un periodo non proprio entusiasmante, l'intrepida fanciulla ha ritrovato lo smalto e la brillantezza, aiutata nel suo percorso anche dalle indiscutibili performance delle console di ultima generazione.Nelle ultime ore alcuni screenshot provenienti daof thehanno mostratoin una veste inusuale per i fan, quelli dell'adolescenza. Intendiamoci, la spericolatezza è quella di sempre, vista l'arrampicata libera nella quale è intenta attorno a quello che sembra essere la villa deinei suoi tempi d'oro. La predisposizione all'esecuzione di manovre ben ...