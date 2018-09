PUBG per Xbox One si aggiorna alla versione 1 0

PUBG : a settembre terminerà la fase di Preview per Xbox : PUBG, approdato su Xbox One in esclusiva console il 12 dicembre 2017, è finalmente pronto al debutto definitivo con la versione 1.0 attesa per settembre. Ad annunciarlo è Larry Hryb, il responsabile della rete Xbox Live, che durante il Gamescom 2018 ha confermato l’uscita di PUBG dal programma Xbox Preview in data 4 settembre 2018. A questo punto verrà quindi rilasciata la versione 1.0 che includerà la mappa di Sanhok (già disponibile per ...

PUBG per mobile supera quota 100 milioni di download : Pur non facendo altrettanto bene quanto il concorrente Fortnite, che ha raggiunto 100 milioni di download solo su iOS a luglio, PUBG mobile, la versione mobile del famosissimo battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds, sembra comunque andare piuttosto bene.Come riporta Gamingbolt, PUBG Corp ha rivelato che le versioni per Android e iOS del gioco combinate hanno superato quota 100 milioni di download.Questo traguardo è arrivato in meno di ...

PUBG per Xbox One : la nuova patch migliorerà il frame rate e risolverà i problemi con i caricamenti : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds sta per ricevere una nuova patch correttiva la prossima settimana che andrà a risolvere i problemi riscontrati da Bluehole con il precedente update. Nell'aggiornamento settimanale sul forum di PUBG, lo sviluppatore ha fornito le informazioni su cosa esattamente verrà risolto con la patch della prossima settimana.Come segnala Gamingbolt, l'aggiornamento risolverà i problemi che molti ...

Nuova patch per la versione PC di PUBG : PUBG Corp ha rilasciato poco fa una Nuova patch per il loro shooter battle royale PUBG.Come riporta Gamingbolt, l'aggiornamento introduce parecchie migliorie ma la novità più interessante è senza dubbio quella che riguarda il sistema di penetrazione degli arti. Nel dettaglio, se il personaggio ha l'avambraccio di fronte ad una parte del corpo debole come la testa, un eventuale danno subirà delle variazioni. Con la patch, i giocatori da oggi in ...

PUBG per mobile : il nuovo aggiornamento introduce la War Mode : La versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds ha ricevuto un nuovo aggiornamento questa settimana che introduce un sacco di nuove fantastiche funzionalità, tra cui la War Mode e ulteriori achievement.La Modalità Guerra, come riporta Videogamer, è un'aggiunta interessante poiché in precedenza era disponibile solo nella versione per PC del titolo. In questa modalità, due squadre di 50 giocatori si sfidano per arrivare per primi a totalizzare ...

PUBG ha piani di 5-10 anni per gli esport : Nessuno ha mai fatto delle battle royale un esport, quindi stiamo provando a mostrare al mondo che questo genere di esport è possibile". Il creatore del titolo ha ricordato di aver "annunciato un ...

PUBG : le partite personalizzate sono in beta - ma potrebbero essere a pagamento : Volendo soddisfare una delle richieste più insistenti della community di Playerunknown's Battlegrounds, oggi PUBG Corp ha annunciato che le tanto attese partite personalizzate entrano finalmente in fase beta, e potranno essere provate dai giocatori che hanno accesso ai server di test dell'acclamato Battle Royale.Gli sviluppatori hanno annunciato che per il momento il matchmaking di queste speciali partite sarà gratuito per tutti i giocatori, ma ...

Settimana rovente per PUBG - pronto evento bonus XP fino al 21 luglio : La battaglia senza quartiere tra PUBG e Fortnite sembrerebbe aver trovato nel secondo il suo vincitore, sebbene non sia mai detta l'ultima parola. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bluehole Studio procede infatti nel suo cammino a testa bassa, con numeri comunque importanti che ne sostengono il ruolino di marcia. Le ultime settimane sono state però alquanto travagliate sotto il profilo del rilascio di nuove feature all'interno del gioco. In ...

BETA PUBG MOBILE permette di provare in anteprima le novità che verranno introdotte nella versione stabile : BETA PUBG MOBILE permette ai giocatori di provare in anteprima le novità che verranno introdotte nel gioco nella versione stabile. Potrete giocare con la versione 0.7.0 che offre una versione più veloce della modalità Arcade, il fucile da cecchino SLR Sniper Rifle e un armadietto portatile per cambiare i vestiti nel bel mezzo della partita, inoltre il menu principale è stato migliorato. L'articolo BETA PUBG MOBILE permette di provare in ...

Ancora disponibili i biglietti per il PUBG Global Invitational 2018 : PUBG Corporation (PUBG Corp.), ha annunciato che ci sono Ancora biglietti disponibili per il PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018).Il PGI 2018, primo torneo mondiale di esport organizzato da PUBG Corp., si svolgerà presso la Mercedes-Benz Arena di Berlino dal 25 luglio al 29 luglio e metterà in campo le migliori 20 squadre professionistiche di PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) provenienti da tutto il mondo, che si affronteranno per ...