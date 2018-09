Programmazione Rai per 80° Anniversario Leggi Razziali

Programmazione TV Uefa Nations League 2018 su Rai e Mediaset : Ecco la Programmazione completa di tutte le partite della Uefa Nations League 2018 trasmesse in diretta su Rai e Mediaset Tutto pronto per il trofeo Uefa Nations League in partenza da giovedì 6 settembre 2018. Tra le squadre in gara anche la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini, grande assente ai Mondiali Russia 2018. Scopriamo la Programmazione di tutte le partite previste sulla Rai e sulle reti Mediaset. Nations League: ...

Elementary 6 su Rai2 non va in onda il 24 aprile - nuovo cambio Programmazione per la serie : Il nuovo cambio di programmazione per Elementary 6 su Rai2 lascia interdetti i fan. La scorsa settimana, la serie non è andata in onda inaspettatamente, e anche questo venerdì il pubblico italiano resterà senza Sherlock e Joan. A quanto si legge dalla guida TV Rai, stasera, 24 aprile, Elementary non andrà in onda per lasciare spazio alla serie B con l'anticipo della prima giornata di Campionato con la partita Brescia-Perugia che inizierà alle ...

Rai : la Programmazione nel secondo anniversario del terremoto in Italia centrale : Le immagini dei soccorsi E’ il 24 agosto 2016: un sisma di magnitudo 6 colpisce la zona dell’Appennino centrale, in quattro regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Quasi 300 vittime, 17 mila sfollati, moltissimi edifici o distrutti o danneggiati. E le scosse si protraggono fino all’anno successivo, deformando il suolo: in alcuni centri abitati la terra si alza o si abbassa per decine di centimetri. Al ricordo delle vittime e di chi ...

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 e poi stop alla Programmazione? Anticipazioni episodio del 18 agosto : Blue Bloods 8 su Rai2 andrà di nuovo in pausa. Dopo l'episodio di stasera, 18 agosto, a quanto pare la serie subirà l'ennesimo stop alla programmazione, per poi Tornare a data da destinarsi. La scorsa settimana lo show con Tom Selleck non è andato in onda perché la fascia oraria era occupata dagli Europei di atletica. Stando alla guida TV, stasera verrà trasmesso l'episodio 8x15, più volte rimandato, dal titolo "Eredità/Questione di ...

Cambio Programmazione Rai 1 - 18 agosto 2018 : giornata di lutto nazionale : Nuovo Cambio di programmazione per Rai 1 durante la giornata di sabato 18 agosto 2018 in occasione della giornata di lutto nazionale per quanto accaduto a Genova. Così come è successo questa settimana l’ammiraglia Rai ha deciso ancora una volta di lasciare spazio all’informazione, ma anche di trasmettere i funerali delle vittime in diretta e cancellare ogni spot pubblicitario. Cambio programmazione Rai: la decisione Per sabato 18 ...

Ponte crollato a Genova - Rai e Mediaset cambiano palinsesto : Programmazione tv straordinaria : Tg e programmi stanno informando gli spettatori in tempo reale sulle notizie che arrivano dal capoluogo ligure

Cambio Programmazione Rai oggi - 14 agosto 2018 : spazio all’informazione sul crollo del ponte Morandi : Cambio programmazione Rai per oggi, 14 agosto 2018. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 daranno, come già stanno facendo, grande spazio all’informazione sul crollo del ponte Morandi a Genova. Ecco come verranno modificati i palinsesti delle tre Reti nelle prossime ore. Ci sono diversi spostamenti e molti film o fiction in replica verranno riprogrammati nei giorni successivi. Cambio programmazione Rai oggi: il palinsesto di Rai 1 spazio ...

Cambia la Programmazione di SEAL Team su Rai2 tra slittamenti e pausa di Ferragosto : Quando si tratta di Rai2 è sempre tutto da prendere con le pinze figuriamoci quando si tratta della seconda serata e di una serie americana come SEAL Team. In queste settimane David Boreanaz e i suoi ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro in coppia con MacGyver 2 al mercoledì sera ma tutto è destinato a Cambiare. La serie con Lucas Till anticiperà andando in onda il 13 agosto con gli ultimi tre episodi mentre SEAL Team non andrà in onda il 15 ...

Cambia la Programmazione di Blue Bloods 8? L’ultimo episodio in onda su Rai2 il 5 agosto : La programmazione di Blue Bloods 8 subirà qualche Cambiamento. Pare che l'ottava stagione si fermerà stasera, 5 agosto, con il quindicesimo episodio, lasciando il posto ad altro. Non è chiaro il morivo per cui Rai2 abbia deciso di rimandare la serie a data da destinarsi, ma non sorprende il fatto che gli spettatori potrebbero trovarsi impreparati ai prossimi cambi di programmazione della rete. Si intitola "Questione di coscienza" (e non più ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 - la Programmazione Rai (anche sul grande schermo) : Venezia 75 in tv sui canali Rai: la tv di Stato si conferma main media partner della Mostra del cinema di Venezia, che nel 2018 celebra la sua 75esima edizione. Un programma di gran pregio per la Mostra, che presenta in Concorso e Fuori Concorso pellicole molto attese e primizie di gran interesse.prosegui la letturaMostra del cinema di Venezia 2018, la programmazione Rai (anche sul grande schermo) pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 ...

Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018 : Programmazione Rai : Anniversario Strage DI Bologna 2 agosto 2018. Documentari, film, approfondimenti giornalistici, collegamenti in diretta, ma anche musica e speciali Web, per continuare a ricordare. Così la Rai torna a raccontare quel 2 agosto del 1980 quando, alle 10:25, alla stazione di Bologna una bomba esplode causando 85 morti e oltre 200 feriti. Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018: programmazione Rai Stazione centrale di Bologna, 2 agosto ...

Strage di Bologna 38 anni dopo : Programmazione dedicata sui canali Rai : Strage di Bologna Trentotto anni trascorsi tra depistaggi, segreti e processi. La Strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, è una ferita ancora aperta nella storia italiana. Gli esecutori materiali dell’attentato, che provocò 85 morti e oltre 200 i feriti, sono stati condannati ma all’appello mancano ancora i mandanti e i nomi di tutti i depistatori. Nel giorno in cui ne ricorre l’anniversario, la Rai ricorderà il ...

European Championships 2018 : come vederli in tv? La Programmazione completa sulla Rai - offerti anche tanti streaming : Ormai ci siamo. Gli European Championships 2018 stanno per cominciare. Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Manifestazioni che si terranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) ed a Berlino (Germania). La neonata competizione multisportiva, infatti, prevede ...

Maratona Agent Carter su Rai4 dal 18 luglio : Programmazione degli episodi in replica : Torna Agent Carter su Rai4 con tutti gli episodi della serie. Durante gli ultimi mesi estivi, l'emittente manderà in onda la prima e la seconda stagione della produzione Marvel, in attesa di scoprire se verrà trasmesso anche Agents of SHIELD. Rai4 ha infatti in programma di riempire i suoi pomeriggi con le maratone delle due serie televisive che tanto appassionano i fan dei fumetti. Si parte con Agent Carter su Rai4. Dal 18 luglio andrà in ...