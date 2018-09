Primi passi per realizzare un sogno | l’esplorazione della Luna diventa realtà

Lunedì pomeriggio i Primi passi della nuova Diatec Trentino : A quattro mesi ed un giorno di distanza dall'ultimo precedente impegno ufficiale , gara 5 di Semifinale Play Off Scudetto 2018, , Trentino Volley è pronta per tornare in palestra, dando il via alla ...

Intervista a Tria : reddito di cittadinanza e Flat tax Primi passi di una riforma generale. Resteremo nei vincoli Ue : Il ministro dell’Economia: «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica». Sarà rivisto il bonus 80 euro di Renzi: «Crea troppe complicazioni». Mps, non è in discussione il ritorno al mercato come concordato con la Commissione europea...

Tria : "reddito di cittadinanza e flat tax Primi passi di una riforma complessiva" : Sul reddito di cittadinanza "bisogna partire davvero, e tracciare un calendario che indichi in modo nitido le misure da attuare nel 2019 e i progressi da compiere negli anni successivi" dice il Ministro dell’Economia e delle Finanze intervistato dal Sole 24 Ore. "Il reddito di cittadinanza e flat tax sono i primi passi di una riforma generale afferma il ministro che assicura "Resteremo nei vincoli europei" ...

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni dei medagliati. Filippo Mondelli : “Primi passi di un lungo cammino” : L’Italia chiude la prima giornata di finali agli Europei di Canottaggio con un bottino di due ori ed un bronzo: al sito federale hanno parlato tutti i medagliati azzurri. Andiamo a riportare le loro sensazioni. Il primo oro è giunto dal quattro di coppia pesi leggeri maschile, che ha stracciato la concorrenza. Ecco le parole dell’equipaggio. Matteo Mulas: “Abbiamo fatto ciò che ci eravamo prefissati di fare, ovvero non cedere sin ...

C'è accordo - in manovra Primi passi reddito di cittadinanza e flat tax dopo vertice a Palazzo Chigi : ... che registra, come ha certificato di nuovo l'Istat, un calo dei ritmi di crescita che fa "decelerare" l'economia. L'asticella del Pil a fine anno si posizionerà sicuramente al di sotto dell'1,5% ...

In manovra Primi passi per reddito e flat tax : Avvio di reddito di cittadinanza e flat tax nella manovra. E' l'accordo raggiunto dopo due ore a Palazzo Chigi al vertice con il premier Conte, i vice Salvini e Di Maio e il ministro Tria. Mercati ...

USA. Pentagono. I Primi passi della Space Force : Il dominio militare nello spazio torna ad essere una delle priorità americane. Infatti, dopo l’annuncio ufficiale dato da Donald Trump il 18 giugno, il Dipartimento della Difesa americana inizia le prime manovre per l’istituzionedella sesta forza armata statunitense: la Space Force. La funzione di questonuovo ramo dell’esercito sarà di implementazionedelle operazioni militari nello spazio. Il Pentagono ha sostenuto di voler realizzare nel breve ...

USA - Primi passi per una legge sulla privacy - : Dean Garfield, presidente dell'Information Technology Industry Council, in rappresentanza dei big del mondo tecnologico,, conferma: 'Cosa è successo in Europa, cosa sta succedendo nel mondo, cosa è ...

Veneto : Primi passi verso l'unità dei movimenti indipendentisti (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Guadagnini ha voluto sottolineare che “la proposta del tavolo è aperta anche ad altri movimenti e a chi abbia una visione politica propositiva e non protestataria o, peggio, velleitaria.”. Alle parole di Guadagnini ha fatto eco Juri De Luca portavoce di Indipendenza Venet

Veneto : Primi passi verso l'unità dei movimenti indipendentisti (2) : (AdnKronos) - "Adesso – ha proseguito Guadagnini - c’è in ballo la trattativa che il presidente Zaia sta portando avanti sulla base del referendum e, personalmente su ciò nutro una grande speranza per cui mi auguro che questo confronto concretizzi risultati seri. Ciò non di meno il nostro obiettivo

Veneto : Primi passi verso l'unità dei movimenti indipendentisti : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - Antonio Guadagnini, presidente del gruppo consigliare regionale “Siamo Veneto” ha presentato quest’oggi a palazzo Ferro Fini sede del Consiglio regionale Veneto “la bozza di un accordo, l’inizio di un cammino comune attraverso un tavolo di concertazione avviato tra le

Pd : dialogo con M5S agita dem - Primi passi verso congresso/Adnkronos : Roma, 11 lug. (Adnkronos) – La questione non è cosa delle ultime ore. E il decreto Dignità di Luigi Di Maio ha fatto riemergere una dialettica che si era già manifestata ai tempi dei tentativi di formazione del governo. Una parte dei dem pronta a sedersi al tavolo con i 5 Stelle e andare a vedere le carte. L’altra, quella di Matteo Renzi, nettamente contraria con lo stesso ex-segretario che stroncò sul nascere, via Fabio Fazio ...

Pd : dialogo con M5S agita dem - Primi passi verso congresso/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Lorenzo Guerini prova a mediare tra le due linee: “Aspettiamo di vedere il testo che è in enorme ritardo. Nel complesso, da quello che abbiamo letto, l’impianto è invotabile. Poi, sui singoli punti faremo delle valutazioni di merito”. La questione comunque si inserisce in un dibattito più ampio su quale ruolo, progetto, strategia dovrà tenere il Pd nel prossimo futuro. Per Matteo Orfini si tratta di un ...

Serena Williams si perde i Primi passi di sua figlia : "Mi stavo allenando. Ho pianto" : Quando aveva deciso di partecipare comunque a Wimbledon, dopo una gravidanza che l'aveva tenuta lontano al campo diversi mesi, Serena Williams sapeva che la sua scelta avrebbe comportato molti sacrifici. Ma non aveva certo immaginato di perdersi i primi passi della figlia Alexis Olympia, mossi dalla piccola proprio mentre l'ex numero 1 al mondo si stava allenando in vista degli ottavi di finale contro la russa Evgeniya Rodina. Un brutto colpo ...