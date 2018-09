“Prezzi alle stelle”. Aumentano i carburanti - batosta per gli italiani : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti. Un’ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. Il primo rincaro è partito in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al ...

Prezzi carburanti alle stelle nel mese di agosto. Mentre le accise restano tutte (nonostante i ripetuti annunci di Salvini) : Il rientro dalle vacanze estive ha portato con sé ondate di aumenti dei Prezzi dei carburanti, tra le proteste dei consumatori e improbabili promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. La prima è partita in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. La seconda ondata è ...

In Valle Prezzi in aumento ad agosto : Nel confronto con il mese scorso, gli aumenti più significativi sono per trasporti , +2,6%, e servizi ricettivi e di ristorazione , +3,3%, , spettacoli e cultura , +1,2%, .

'Stritolati dai Prezzi - stalle al lumicino' : Serve diversificare il mestiere, ma soprattutto servirebbe maggior sostegno dalla politica, anche locale, come dalle associazioni di categoria. Sarei pronto anche ad ampliare la stalla per migliorare ...

Prezzi non esposti in vetrina : 16 negozi sanzionati dalle Fiamme Gialle : La Guardia di Finanza di Avellino, durante il periodo dei saldi estivi, ha notevolmente incrementato la presenza di pattuglie lungo le principali 'Vie dello shopping' del Capoluogo e dei comuni ...

Azioni Unicredit e crollo sotto 14 euro : allert dopo tracollo Lira Turca - Prezzi ora convenienti : La valuta di Ankara ha già perso il 50% nel corso del 2018 e la spinta ribassista, in assenza di soluzione politica, potrebbe non essere ancora finita. Nell'elenco delle banche più esposte al debito ...

Fantacalcio 2018-2019 : tutte le quotazioni e i Prezzi dei giocatori. I consigli per l’asta e per allestire la squadra vincente : Sale la febbre per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna ...

Benzina - la Liguria ha i Prezzi più alti. E le auto “eco” crescono al rallentatore : Agevolazioni limitate e a macchia di leopardo per il bollo e la sosta a pagamento. La rete dei distributori inizia a essere capillare ma ci sono ancora dei ”buchi”

Regno Unito - rallenta la crescita dei Prezzi delle case : Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro a giugno. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel ...

Campania - rifiuti in trasferta : i Prezzi salgono alle stelle : Differenziata sempre più cara. Quest'anno, se tutto andrà bene, in Campania si spenderanno più di 110 milioni solo per far lavorare fuori regione la frazione umida. Un paradosso, se si pensa che i ...