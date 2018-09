Presenti le cornici sul Samsung Galaxy S10 | ma non il notch | le ultime sul design

optimaitalia

: Presenti le cornici sul #SamsungGalaxyS10, ma non il notch: le ultime sul design - OptiMagazine : Presenti le cornici sul #SamsungGalaxyS10, ma non il notch: le ultime sul design -

(Di martedì 4 settembre 2018) Continuano i rumors sul conto delS10, che non dovrebbe presentare il, come molti speravano, ma nemmeno un display completamente senza. Ildel prossimo top di gamma, in presentazione probabilmente a margine del MWC 2019 di Barcellona, non si distaccherà troppo da quello dei suoi predecessori, per il dispiacere di chi si cullava nell'idea il produttore potesse finalmente cambiare registro. C'è, però, la consolazione di non vedere integrato il, quella tacca nera che usa contenere i sensori frontali dei portabandiera di svariati OEM, nonostante alcuni brevetti depositati mesi fa dalla società asiatica.Nonostante questo, il bordo sottostante dei futuriS10 si dice misurerà meno della metà di quello che contraddistingue il Note 9, mentre quello sovrastante si presenterà leggermente più largo per via dell'affollamento dei vari ...