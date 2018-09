Posta su Facebook foto di Mussolini e Hitler | militare indagato per apologia del fascismo

“Addio piccolo angelo”. Posta una foto su Facebook - poi la tragedia - aveva appena 9 anni : Non vedeva l’ora di iniziare la scuola, così si era lasciata fotografare con un cartello in mano lungo la strada verso l’istituto scolastico. Purtroppo però il destino le ha giocato un bruttissimo scherzo. Poco dopo aver fatto la fotografia la bambina, la piccola Payton Lynn Crustner, di nove anni, è rimasta vittima di un incidente stradale, proprio nel tragitto che l’avrebbe dovuta portare a scuola. L’impatto, che è ...

Fanno fumare marijuana a tre bimbi di 2 anni - 3 anni e 18 mesi e Postano video su facebook : Le due giovani di 21 e 18 anni sono state arrestate poche ore dopo i fatti dagli agenti nella stessa casa in cui è stato girato il video dopo che alcuni utenti hanno segnalato il disturbante filmato agli organi di polizia.Continua a leggere

Napoli - gettano anziano in un cassonetto e Postano filmato su Facebook - identificati 4 giovani : 'Ci annoiavamo' : identificati i quattro giovani che nei giorni scorsi hanno afferrato un anziano disabile per scaraventarlo in un cassonetto dei rifiuti nella zona di Fuorigrotta a Napoli. La scena era stata ...

Giuseppe Conte Posta un video messaggio su Facebook per dire cosa? : Per la prima volta da quando è premier Giuseppe Conte posterà oggi su Facebook un suo video messaggio. Non è un amante dei social network, il presidente del Consiglio, che oggi ha però scelto Facebook per dire la sua sul momento politico del Paese, sui primi provvedimenti del suo governo (Milleproroghe e Decreto Dignità), chissà se toccherà anche le questioni internazionali più calde, ...

Bucano la ruota e poi rubano in auto : vittima Posta il video su Facebook : Un video postato su Facebook da uno sfortunato automobilista è chiaro, chiarissimo e lascia poco spazio all'immaginazione. Il modus operandi è sempre lo stesso: Bucano la ruota per farti scendere dall'...

Reddito minimo : endorsement di Facebook a proPosta M5S : 'Ho guadagnato mezzo miliardo di dollari per tre anni di lavoro, …, indice di una fondamentale ingiustizia nella nostra economia. La disuguaglianza di Reddito nel nostro paese non è stata così grave ...

Zaytsev vaccina la figlia e Posta la foto su Facebook : insulti e minacce alla famiglia. Il pallavolista : “Inaccettabile” : “Ma ti hanno informato delle possibili reazioni avverse?”, “smetti di fare spot pubblicitari per le big pharma”, “i vaccini creano solo danni, anche dopo molti anni”. Sono solo alcuni dei commenti, tra i più civili, che sono comparsi sulla bacheca del pallavolista italiano Ivan Zaytsev, reo di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, la foto in compagnia della figlia Sienna appena vaccinata contro il ...

Difende un cane e lo aggrediscono : lui Posta le foto su Facebook : Vede un cane chiuso in un recinto, sotto il sole, tra le feci: chiama la polizia locale che però non interviene. Cerca allora di sensibilizzare il proprietario dell’animale, che gestisce il supermercato poco distante, il quale gli promette di sistemare subito la situazione. Ritorna il giorno successivo e vede però il cane nelle stesse condizioni: chiama nuovamente la polizia locale e risponde la stessa operatrice che decide di non fare ...