Ponte Morandi | Toninelli | “Trasparenza nonostante pressioni interne ed esterne” Il Pd

Ponte Morandi - tensione in Aula. Toninelli : ‘Subìto pressioni’. Orlando : ‘Allora denunci’. E Sgarbi si infuria : ‘Fuori i nomi’ : Momenti di tensione in Aula alla Camera durante l’informativa di Danilo Toninelli sul crollo del Ponte. In un passaggio del suo intervento, il ministro alle Infrastrutture ha ribadito di aver subito “pressioni, interne ed esterne”. Subito dopo, i deputati di Forza Italia (con, tra gli altri, Francesco Paolo Sisto e Vittorio Sgarbi di Forza Italia ed Ettore Rosato e Andrea Orlando del Pd) hanno chiesto al ministro di “fare i ...

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : “Ricostruzione ad Autostrade è follia - pagheranno loro ma costruirà lo Stato” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assicura - riferendo alla Camera - che la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova spetterà allo Stato, ma che i costi saranno a carico di Autostrade per l'Italia, come parziale risarcimento per il tragico Crollo. Scontro in Aula sulle "pressioni, interne ed esterne", di cui Toninelli ha parlato in riferimento alla pubblicazione delle concessioni.Continua a leggere

Ponte Morandi - Toninelli : in arrivo - per decreto - aiuti a famiglie e imprese : 'Il Governo sta predisponendo un provvedimento d'urgenza per Genova e per le infrastrutture, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità duramente colpita. Si tratta di tutelare in ...

Ponte Morandi : Toninelli - 101 dei 566 sfollati sono studenti - avviata task force : Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Delle 566 persone sfollate, 101 risultano essere studenti. Per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio è stato attivato un gruppo di lavoro di emergenza scolastica composto da Regione Liguria, MIUR-task force Emergenze-Direzione generale per lo studente

Ponte Morandi - Toninelli alla Camera : “Follia affidare ricostruzione ad Autostrade. Gronda? Sciacallaggio” : “Il governo è compatto nel ritenere che i lavori di ricostruzione del Ponte non possano essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità di non farlo crollare. Lasciare ad Autostrade per l’Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Aula alla Camera ...

Toninelli : Governo vuole giustizia per crollo Ponte Morandi : Roma – “Vogliamo che la citta’ torni alla sua quotidianita’. E vogliamo anche giustizia. Il Governo sente in modo profondo l’importanza di questa missione e andra’ avanti compatto finche’ i diritti e la sicurezza dei cittadini non torneranno a essere anteposti agli interessi privati di qualche grande potentato economico”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Sfollati non possono aspettare elemosina di Autostrade. Tra pochi giorni decreto urgenze” : “Quelle persone hanno perfettamente ragione. Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade. Noi stiamo mettendo appunto un “decreto urgenze” che si occuperà oltre che delle tante persone abbandonate, come i terremotati di Ischia e del centro Italia, anche del tema di Genova e del problema di coloro che sono sfollati ed hanno diritto ad una casa. È questione di giorni e faremo questo decreto”. ...

Genova - Ponte Morandi : protesta sfollati - "rispetto!"/ Ultime notizie - Toninelli : "Governo aiuterà le famiglie" : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Ponte Morandi - il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta : “Il governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare”. A dirlo, alla Camera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante le comunicazioni del governo sul crollo del Ponte a Genova. La diretta L'articolo Ponte Morandi, il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta ...

Fico : scuse a nome Stato per famiglie vittime Ponte Morandi : Roma – “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in aula nel commemorare le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. L'articolo Fico: scuse a nome Stato per famiglie vittime ponte Morandi proviene da RomaDailyNews.

“Ridateci le case!” Ponte Morandi - rabbia degli sfollati. Sindaco di Genova in lacrime. Cosa sta succedendo : Tre settimane, tanta rabbia e dolore ma anche la voglia di tornare a respirare tranquillità. Genova deve rialzarsi e lo deve fare con le proprie forze. Il capoluogo ligure è stato piegato, nuovamente, da una tragedia: l’ennesima degli ultimi anni, dopo le alluvioni che hanno portato con sé ingenti danni. La popolazione genovese è stanca. Ma lo sono soprattutto coloro i quali sono stati costretti a lasciare, improvvisamente, le abitazioni ...

Ponte Morandi : Assarmatori - abbattere tempi burocrazia - Genova si priorità : Roma, 4 set. (AdnKronos) - Immediata apertura presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un tavolo interministeriale dotato di poteri straordinari in grado di bypassare le normative vigenti e rendere immediatamente appaltabili i lavori infrastrutturali, in primis il Ponte Morandi. A

Genova - crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

CROLLO MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione Ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)