Ponte Morandi | Toninelli | ' Autostrade non ricostruirà' Ultime notizie Genova | ' Alloggi a

Ponte Morandi - Delrio : “Non prendo lezioni da Toninelli - finora solo chiacchiere. Basta ergersi a tribuni” : “Oggi è stata persa una grande occasione, e siamo delusi dal governo”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo del Pd, Graziano Delrio. in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative al crollo del Ponte Morandi. “Non c’è stato nessun impegno da parte del governo, non è stata annunciata una legge speciale di cui Genova ha bisogno. Invece sono state ripetute solo bugie, menzogne“, ha detto, aggiungendo ...

Tensione a Genova - sfollati Ponte Morandi : 'Trattati da cani' - ed è polemica Di Maio-Toti : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha lasciato in eredita' il dolore di decine di morti, ma anche il dramma di centinaia di sfollati. Sono loro che, dopo aver mantenuto il massimo rispetto per chi è stato più sfortunato di loro, alzano la voce e chiedono rispetto. Pretendono di non essere trattati da cani, come ritengono che in questo momento qualcuno stia facendo. Chiedono che non vi sia un osso da buttargli, ma una soluzione efficace. ...

Calcutta - viadotto crollato come il Ponte Morandi: un morto e 25 feriti - "persone intrappolate". India, crolla ponte a Calcutta: diversi morti e numerosi feriti. In corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico

Ponte Morandi - bagarre sulle pressioni subite da Toninelli : Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nell'informativa resa dal ministro Danilo Toninelli sul crollo del Ponte di Genova il titolare delle Infrastrutture, in un passaggio dell'intervento scritto, ...

Ponte Morandi - Toninelli: "Autostrade non ricostruirà". Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".

Ponte Morandi - Toninelli : "Presto un Decreto legge per Genova. Pressioni su concessioni" : 18.18 - "Nonostante le Pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

Ponte Morandi - Fico : "Chiedo scusa ai familiari delle vittime" : "Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, commemorando le vittime del crollo del Ponte Morandi in aula a ...

Ponte Morandi - le opposizioni contro Toninelli : “Sempre al cellulare - non andiamo avanti”. E interviene Fico : Durante la discussione, alla Camera, dopo l’informativa del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul disastro del Ponte crollato a Genova, diversi deputati si sono lamentati della scarsa attenzione dimostrata dallo stesso ministro. “È al telefono da mezzora, noi non andiamo avanti”. La deputata Deborah Bergamini, di Forza Italia, ha chiesto l’intervento del presidente Roberto Fico. L'articolo Ponte Morandi, le ...

Ponte Morandi : Rosato - se Toninelli ha subito pressioni - denunci : ...Parlamento almeno alla Magistratura perché un Ministro che non denuncia un misfatto ai danni della collettività si rende complice ed è un pessimo esempio per chi vuole ancora credere nella politica".

Ponte Morandi - Matteo Renzi contro Danilo Toninelli : “Ha ricevuto pressioni e non ha denunciato? O è un colluso o è un bugiardo” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, si scaglia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Toninelli dice di aver ricevuto "pressioni esterne e interne". pressioni? Ma è gravissimo. pressioni di chi? Perché non ha denunciato? Fuori i nomi! Se un Ministro riceve delle pressioni deve andare in Procura e denunciare: fuori i nomi. Se non denuncia significa che è colluso oppure che è bugiardo".Continua a leggere

Ponte Morandi - Toninelli denuncia "pressioni". Ultime notizie Genova: "Autostrade regalo di Prodi e D'Alema". Crollo Ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione

CALCUTTA - Ponte CROLLATO COME IL MORANDI DI GENOVA. Ultime notizie - "non ci sono morti": paura dispersi. India, crolla PONTE a CALCUTTA: diversi morti e numerosi feriti. In corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico