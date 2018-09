Ponte Morandi | Fico | Chiedo scusa ai familiari delle vittime

Ponte Morandi - Toninelli : "Presto un Decreto legge per Genova. Pressioni su concessioni" : 18.18 - "Nonostante le Pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

Ponte Morandi - le opposizioni contro Toninelli : “Sempre al cellulare - non andiamo avanti”. E interviene Fico : Durante la discussione, alla Camera, dopo l’informativa del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul disastro del Ponte crollato a Genova, diversi deputati si sono lamentati della scarsa attenzione dimostrata dallo stesso ministro. “È al telefono da mezzora, noi non andiamo avanti”. La deputata Deborah Bergamini, di Forza Italia, ha chiesto l’intervento del presidente Roberto Fico. L'articolo Ponte Morandi, le ...

Ponte Morandi : Rosato - se Toninelli ha subito pressioni - denunci : ...Parlamento almeno alla Magistratura perché un Ministro che non denuncia un misfatto ai danni della collettività si rende complice ed è un pessimo esempio per chi vuole ancora credere nella politica".

Ponte Morandi - Matteo Renzi contro Danilo Toninelli : “Ha ricevuto pressioni e non ha denunciato? O è un colluso o è un bugiardo” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, si scaglia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Toninelli dice di aver ricevuto "pressioni esterne e interne". pressioni? Ma è gravissimo. pressioni di chi? Perché non ha denunciato? Fuori i nomi! Se un Ministro riceve delle pressioni deve andare in Procura e denunciare: fuori i nomi. Se non denuncia significa che è colluso oppure che è bugiardo".Continua a leggere

Ponte Morandi - Fico : "Chiedo scusa a nome dello Stato" : Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato ". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, commemorando le vittime del crollo del Ponte Morandi in aula a ...

Ponte Morandi - Toninelli denuncia “pressioni”/ Ultime notizie Genova : “Autostrade regalo di Prodi e D'Alema” : Crollo Ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Genova - ecco come è crollato il Ponte Morandi : la simulazione in 3d : Nella ricostruzione elaborata dallo studio tedesco si fanno cinque ipotesi sulle cause del cedimento

Ponte Morandi - Luigi Di Maio : 'Decreto urgente per la casa agli sfollati'. Giovanni Toti : 'Solo esternazioni' : Dopo le proteste degli sfollati di Genova per il crollo del Ponte Morandi , Luigi Di Maio interviene promettendo un decreto urgente: 'Quelle persone hanno perfettamente ragione, non si può lasciare la ...

GENOVA - PROTESTA SFOLLATI DEL Ponte Morandi - 'RISPETTO'/ Di Maio contro Toti - Fico : 'Scuse a nome dello Stato' : GENOVA, crollo PONTE MORANDI: rivolta degli SFOLLATI, 'noi prima di Ansaldo'. Bucci e Toti, 'demolizione in 5 giorni'. Le ultime notizie.

Ponte Morandi Genova - elenco della Finanza. "Ecco chi sapeva delle sue criticità" : La lista consegnata alla procura che indaga sul crollo. Tredici nomi di Autostrade, Spea e Mit. Protesta degli sfollati, Toti attacca Di Maio. Toninelli alla Camera: "Autostrade pagherà, ma non ...

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : "Rivedremo il sistema delle concessioni autostradali" : Il Crollo del Ponte di Genova dello scorso 14 agosto , che ha provocato 43 vittime tra cui 4 bambini, è stato "un evento inaccettabile. Sentiamo il dovere di fare il massimo per ricucire una città ...

Ponte Morandi - il presidente Fico : “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato” : “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo scusa a nome dello Stato“. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, commemorando le vittime del crollo del Ponte Morandi in aula a Montecitorio dove, subito dopo, si è svolta l’audizione del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sulla tragedia di Genova. L'articolo Ponte Morandi, il presidente Fico: “Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese ...