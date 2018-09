PONTE MORANDI DI GENOVA | I 13 NOMI DI CHI SAPEVA DELLE CRITICITÀ Ultime notizie | 145 le

PONTE MORANDI - protesta in Regione : La seduta è iniziata alle 10, ma i residenti della zona colpita dal crollo protestano perché non sono ammessi nella sala dove si tiene l’assemblea

PONTE MORANDI - al consiglio in Regione La protesta degli abitanti di via Porro : La seduta è iniziata alle 10, ma i residenti della zona colpita dal crollo protestano perché non sono ammessi alla sala dove si tiene il consiglio

PONTE MORANDI - come è collassato il viadotto? In una simulazione 3D cinque ipotesi di cedimento della struttura : Una simulazione elaborata in computergrafica da uno studio tedesco specializzato in elaborazioni di modelli tridimensionali, ipotizza cinque differenti scenari che potrebbero aver portato al collasso del viadotto Morandi lo scorso 14 agosto. Il lavoro dello studio grafico, sebbene aleatorio, è stato eseguito con software di simulazione strutturale molto accurati elaborati dal corso di laurea in Scienze applicate dell’università della ...

Trasporti verso Genova dopo il crollo del PONTE MORANDI - le proposte dei Versi savonesi : In questi giorni è comparso l'annuncio della gratuità autostradale fra Albisola e Genova a causa del gravissimo disastro del ponte Morandi. Commentano i Verdi savonesi: ' Noi Verdi Liguri, consci ...

Crollo PONTE MORANDI Genova : i 13 nomi di chi sapeva/ Ultime notizie - conoscevano le condizioni del viadotto : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione

PONTE MORANDI - la lista dei possibili indagati sul tavolo dei pm di Genova : C'è una lista persone alla procura di Genova. Si tratta di coloro che sapevano dei problemi della struttura e che in futuro potrebbero essere indagate per il crollo del Ponte Morandi a Genova che ha provocato la morte di 43 persone il 14 agosto. Lo riportano i principali quotidiani in edicola.Secondo il Corriere della serala guardia di Finanza ha consegnato in Procura la sua lista: una trentina di nomi. Si tratta di dirigenti, funzionari, ...

PONTE MORANDI - Autostrade : "Nessuno ravvisò elementi di urgenza" : "L'analisi era stata richiesta dal progettista di Spea, al quale era stato affidato dal committente Autostrade per l'Italia il mandato di progettare l'intervento di miglioramento del viadotto ...

Genova - difesa Autostrade : "urgenza PONTE? Nessuno ci segnalò"/ Toti - "restauro Morandi assai improbabile" : Genova: il video del momento in cui crolla il ponte Morandi. Ultime notizie: spunta dossier Autostrade, "viadotto non era urgente, Nessuno ci ha avvertiti". CdM, "pronte misure speciali"

PONTE MORANDI - la testimonianza di Gianluca : 'Sospeso a 20 metri d'altezza dentro il mio furgone' : Dal suo letto di ospedale dove è ancora ricoverato da quel terribile 14 agosto Gianluca racconta alle telecamere di Pomeriggio Cinque la sua incredibile storia con a fianco la compagna Giulia , che ...

Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del PONTE Morandi : Fastweb ha comunicato le agevolazioni previste per gli utenti che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in seguito al drammatico crollo del ponte Morandi di Genova. Ecco cosa prevedono i provvedimenti. L'articolo Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi proviene da TuttoAndroid.

Giancarlo Lorenzetto - camionista illeso dopo volo dal PONTE Morandi/ "Io salvo? Un miracolo" (Pomeriggio 5) : Giancarlo Lorenzetto, camionista illeso dopo volo dal ponte Morandi. "Io salvo? Un miracolo". L'incredibile storia oggi a Pomeriggio 5: il racconto dell'uomo sopravvisuto alla strage

PONTE MORANDI : Autostrade - indicazioni su sensori in progetto approvato da Mit : Roma, 3 set. (AdnKronos) - "L'analisi era stata richiesta dal progettista di Spea, al quale era stato affidato dal committente Autostrade per l’Italia il mandato di progettare l’intervento di miglioramento del viadotto Polcevera. La relazione del Politecnico, che ha dato luogo ad un rapporto finale