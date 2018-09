Ponte Morandi | Assarmatori | abbattere tempi burocrazia | Genova si priorità

Genova - crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

CROLLO MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione Ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Genova - un nuovo video mostra il camion Basko scampare alla tragedia di Ponte Morandi : Un nuovo filmato diffuso dalla Polizia di Stato racconta il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi , a Genova, e rivela come il camion verde Basko , diventato uno dei simboli della tragedia ...

Genova - protestano gli sfollati del Ponte Morandi : “Rispetto - prima la casa” : Urla e lacrime degli sfollati a Genova davanti alla sede della Regione dove è in corso la seduta congiunta dei consigli comunale e regionale sul crollo del ponte Morandi. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose.Continua a leggere

Ponte Morandi - la protesta degli sfollati in Consiglio regionale : “Rispetto - dateci casa. Veniamo prima noi delle imprese” : Chiedono “rispetto”, urlano la loro rabbia e ricordano di aver venire “prima delle imprese e della viabilità“. Altro non voglio che la casa, la loro, quella a cui hanno dovuto rinunciare dopo il crollo del Ponte Morandi, collassato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone e obbligando le autorità ad allontanarli dalle abitazioni. Così oggi in circa 100, tutti sfollati di via Porro, una delle strade sotto il viadotto ...

Crollo Ponte Morandi - Guardia di Finanza consegna alla Procura lista di nomi : Teleborsa, - Cominciano a delinearsi le responsabilità per il Crollo di Ponte Morandi a Genova. Il cedimento della struttura, avvenuto la vigilia di Ferragosto , ha provocato 43 morti. La Guardia di ...

Ponte Morandi - rabbia sfollati : "Ridateci le case" : "Rispetto, rispetto" e "ridateci le nostre case". Sono le frasi dei circa 80 abitanti di via Porro, nella zona rossa evacuata sotto Ponte Morandi a Genova, che hanno scandito parole di protesta questa ...

Genova - crollo del Ponte Morandi - ira degli sfollati in Regione : «Vogliamo rispetto» : Una cinquantina hanno manifestato al termine dell’intervento di Toti. Il sindaco Bucci: «Vi capisco ma dobbiamo cercare di lavorare insieme»

Ponte Morandi - come è collassato il viadotto? In una simulazione 3D cinque ipotesi di cedimento della struttura : Una simulazione elaborata in computergrafica da uno studio tedesco specializzato in elaborazioni di modelli tridimensionali, ipotizza cinque differenti scenari che potrebbero aver portato al collasso ...

Ricatto a 5 Stelle : no alla Gronda nel testo condiviso su Ponte Morandi : La costruzione della Gronda di Ponente non sarà indicata come priorità al Governo per un Ricatto dei 5 Stelle . È quanto ha scritto Repubblica su fonti Ansa a proposito del documento che Consiglio ...

Ponte Morandi Genova - elenco della Finanza su chi sapeva della sua pericolosità : La lista consegnata alla procura che indaga sul crollo. Tredici nomi di Autostrade, Spea e Mit che si sono occupati del progetto di ristrutturazione del viadotto dal 2015

Ponte Morandi - in procura la lista con i nomi di chi sapeva : Tredici: tanti sono i nomi della lista delle persone che avrebbero saputo, a vario titolo, delle criticità del Ponte Morandi di Genova, crollato lo scorso 24 agosto provocando la morte di 43 persone.Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, sulla scrivania dei pm genovesi che indagano sulle cause della tragedia è arrivato un elenco di vari professionisti e dirigenti, sia del ministero che della società Autostrade, concessionaria per l'A10, ...