Ponte di Genova | Toninelli | «Assurdi guadagni alle concessionarie | cambieremo tutto»

Genova - Ponte Morandi : protesta sfollati - "rispetto!"/ Ultime notizie - Toninelli : "Governo aiuterà le famiglie" : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:02:00 GMT)

CALCUTTA COME GENOVA - CROLLA UN Ponte : 5 MORTI/ Ultime notizie - autorità a conoscenza della sua pericolosità? : India, CROLLA PONTE a CALCUTTA: diversi MORTI e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 15:47:00 GMT)

“Come Genova!”. Viene giù tutto - crolla un Ponte : ci sono morti e feriti. Terribile tragedia - ecco dove : Una tragedia analoga a quella di Genova. Ancora un ponte che Viene giù. Un viadotto che crolla e miete vittime. Terrore e paura. Ennesima tragedia. Questa volta in India, a Calcutta, dove pochi minuti fa è venuto giù un ponte a poche centinaia di chilometri a sud-est dalla città indiana. Lo ha riferito la polizia indiana senza fornire dettagli su eventuali vittime. I media locali parlano però di morti e feriti. Il crollo della sezione, di circa ...

Calcutta come Genova - crolla un Ponte : «Almeno 20 morti - decine di feriti». Soccorsi disperati -Live Twitter : Un viadotto è crollato a Calcutta, nell'area di Majerhat, a sud della città indiana: una dinamica molto simile a quella del ponte Morandi di Genova, crollato lo scorso 14 agosto e...

“Ridateci le case!” Ponte Morandi - rabbia degli sfollati. Sindaco di Genova in lacrime. Cosa sta succedendo : Tre settimane, tanta rabbia e dolore ma anche la voglia di tornare a respirare tranquillità. Genova deve rialzarsi e lo deve fare con le proprie forze. Il capoluogo ligure è stato piegato, nuovamente, da una tragedia: l’ennesima degli ultimi anni, dopo le alluvioni che hanno portato con sé ingenti danni. La popolazione genovese è stanca. Ma lo sono soprattutto coloro i quali sono stati costretti a lasciare, improvvisamente, le abitazioni ...

Ponte Morandi : Assarmatori - abbattere tempi burocrazia - Genova si priorità : Roma, 4 set. (AdnKronos) - Immediata apertura presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un tavolo interministeriale dotato di poteri straordinari in grado di bypassare le normative vigenti e rendere immediatamente appaltabili i lavori infrastrutturali, in primis il Ponte Morandi. A

Genova - crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

Genova - un nuovo video mostra il camion Basko scampare alla tragedia di Ponte Morandi : Un nuovo filmato diffuso dalla Polizia di Stato racconta il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi , a Genova, e rivela come il camion verde Basko , diventato uno dei simboli della tragedia ...

Genova - protestano gli sfollati del Ponte Morandi : “Rispetto - prima la casa” : Urla e lacrime degli sfollati a Genova davanti alla sede della Regione dove è in corso la seduta congiunta dei consigli comunale e regionale sul crollo del ponte Morandi. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose.Continua a leggere

Crollo Ponte Genova - Toti : tra 5 giorni il progetto di demolizione : “Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni ...

Genova - crollo del Ponte Morandi - ira degli sfollati in Regione : «Vogliamo rispetto» : Una cinquantina hanno manifestato al termine dell’intervento di Toti. Il sindaco Bucci: «Vi capisco ma dobbiamo cercare di lavorare insieme»

Crollo Ponte Genova : tutti i nomi di chi sapeva del pericolo : Crollo ponte Genova: sono circa 30 le persone che conoscevano i pericoli e le criticità del viadotto crollato e ora i loro nomi sono sulla scrivania del procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. Li ha depositati la Guardia di Finanza che avrebbe messo insieme alti dirigenti del ministero delle Infrastrutture e responsabili locali, ma anche gli amministratori di Autostrade, che hanno avuto “cognizione” di ciò che sarebbe potuto accadere ...

Bono : Fincantieri è pronta a ricostruire il Ponte di Genova : Teleborsa, - "Se ci chiamano, noi ci siamo. Siamo pronti a collaborare nei modi e nei tempi necessari, per dare valore e bellezza a Genova, che se lo merita, ma anche all'Italia". E' così che Giuseppe ...