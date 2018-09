Ponte crollato | la protesta degli sfollati in Regione Liguria Botta e risposta Toti-Di

Ponte crollato - Regione e Comune chiedono una legge speciale. Toninelli : “Case per tutti in 3 mesi” : È iniziata con un minuto di silenzio la seduta congiunta del Consiglio regionale della Liguria e del Consiglio comunale di Genova per il crollo del Ponte Morandi convocata stamani a Genova nella sede regionale per fare il punto sulla tragedia. L’obiettivo è votare all’unanimità un ordine del giorno che indichi le priorità d’intervento al Governo. P...

India - Ponte crollato a Calcutta : corsa contro il tempo per i dispersi : Un ponte e’ crollato a Calcutta, in India. Almeno una persona e’ morta e una ventina sono rimaste ferite. Ma mancano all’appello ancora diverse persone (cinque, forse otto, secondo il Chief Minister del West Bengala, Mamata Banerjee) e i soccorsi lavorano per cercarli sotto le macerie. “Stiamo ancora valutando la gravita’ della situazione e non possiamo fare bilanci al momento”, ha aggiunto il ministro. Il ...

CALCUTTA - Ponte crollato COME IL MORANDI DI GENOVA/ Ultime notizie - "non ci sono morti" : paura dispersi : India, crolla PONTE a CALCUTTA: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:39:00 GMT)

Genova - ecco come è crollato il Ponte Morandi : la simulazione in 3d : Nella ricostruzione elaborata dallo studio tedesco si fanno cinque ipotesi sulle cause del cedimento

Toninelli : Autostrade pagherà ma non ricostruirà il Ponte crollato : Il ministro riferendo alla Camera promette alloggi agli sfollati entro novembre e denuncia pessini subite per non rendere noti alcuni atti. Scoppia la bagarre in aula - "Non sarà Autostrade per l'...

E' crollato un Ponte a Calcutta e ci sono diverse vittime : A Calutta, nell'est dell'India, è crollato un ponte stradale. Il cedimento ha interessato una sezione lunga circa 30 metri del cavalcavia di Majerhat. Secondo quanto riferito dalla polizia non esiste ancora un numero certo riguardo alle vittime. I media locali parlano però di diversi morti e feriti.

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione. Toti : “Piano di demolizione entro 5 giorni” : È iniziata con un minuto di silenzio la seduta congiunta del Consiglio regionale della Liguria e del Consiglio comunale di Genova per il crollo del Ponte Morandi convocata a Genova nella sede regionale per fare il punto sulla tragedia. L’obiettivo è votare all’unanimità un ordine del giorno che indichi le priorità d’intervento al Governo. Prima del...

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in consiglio : '50 anni di servitù, 2 settimane di sofferenze' la denuncia. Toti, fra 5 giorni progetto demolizione - "Rispetto, rispetto...Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità', ci ...

Ponte crollato - in arrivo misure speciali per Genova : Dopo il disastro del Ponte Morandi, il governo sta èensando a misure speciali per Genova. 'Assolutamente si, stiamo analizzando la situazione. Ci sarà anche un Consiglio dei Ministri e si inizierà a ...

'Quattro ore sotto al Ponte Morandi crollato. Ora abbiamo deciso di sposarci' : Sono rimasti per 4 ore sotto le macerie del ponte di Genova , ma fortunatamente sono riusciti tutti e due ad uscirne sani e salvi. Un vero miracolo per l'ucraina Natasha Yelina, 43 anni, e il moldavo ...

Genova : sul progetto di Renzo Piano per ricostruire il Ponte crollato : L'approvazione da parte del Consiglio degli architetti per l'idea di rigenerazione dell'area e l'apertura di nuovi concorsi destinati ai giovani

Ponte crollato a Genova - l'archistar Renzo Piano presenta un suo progetto alla Regione Liguria : l'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una 'idea di Ponte' che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi 'ero ...

Genova - è scontro sulla ricostruzione del Ponte crollato : il M5S vuole Fincantieri : "I lavori a Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà ricostruito da chi lo ha fatto crollare" dicono Di Maio e...

Quel Ponte crollato e la sfida che l'uomo sta perdendo con la natura : Non scarterei nemmeno un'osservazione dell'aspetto e del cranio, utilizzando i parametri suggeriti da Lombroso, anche se messi un po' in disparte dal progredire della scienza. Alcuni tra gli eletti, ...