Pomeriggio Cinque | lite tra Raffaello Tonon e Aida Nizar video

Pomeriggio Cinque - Aida Nizar fuori di sen0 (video) : Da ieri il salotto di Pomeriggio Cinque ha riaperto i battenti. Nella puntata andata in onda oggi, 4 settembre 2018, il ciclone Aida Nizar è tornato ad irrompere in video. Per tutta la stagione estiva, l'esuberante showgirl spagnola ha continuato incessantemente a coinvolgere i suoi followers con i suoi eccessi, spesso citando Barbara d'Urso che non si è lasciata sfuggire l'occasione per averla ospite in studio.Insieme a lei, in collegamento ...

Aida Nizar senza freni a Pomeriggio Cinque : scontro con gli ospiti e le scivola pure la spallina mostrando qualcosa… (VIDEO) : Aida Nizar torna in tv e regala un imbarazzante siparietto ai telespettatori di Pomeriggio Cinque. E’ successo poco fa in diretta tv durante il programma di Barbara d’Urso. La soubrette spagnola, già protagonista dei discussi episodi che l’hanno vista tuffarsi nelle fontane romane e perciò multata, si stava rivolgendo a Vittorio Sgarbi in collegamento con lo studio quando un maldestro gesto le ha fatto cadere la spallina del vestito e ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso lancia frecciatine a Belen Rodriguez - Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli : ... dopo l'inizio scoppiettante della nuova stagione di 'Pomeriggio Cinque' - che ha preso il vi lunedì 3 settembre - è tornata al centro dell'attenzione della cronaca rosa per alcune battute fatte ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). Vita in Diretta 16.64% - Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

La vita in diretta convince : Fialdini-Timperi battono Pomeriggio Cinque : La vita in diretta al 16.64%, Pomeriggio Cinque si ferma al 15.11% di share Lunedì 3 settembre è partita ufficialmente la nuova stagione televisiva per i programmi di punta del Pomeriggio di Rai1 e Canale 5. Non si può non evidenziare la vittoria della prima puntata di La vita in diretta con Francesca Fialdini e Tiberio Timberi contro Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Il debutto della nuova coppia nello storico rotocalco del primo canale ...

Ieri a Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso ha perdonato Fedez dopo anni! Ecco il video (VIDEO) : Fedez è stato perdonato da Barbara d’Urso: il ramoscello d’ulivo in segno di pace glielo ha lanciato oggi quando ha parlato del matrimonio dei Ferragnez citando tutti loro e facendo pure complimenti come “belli come il sole”, “elegante” e “bellissimi”. Barbara ha così messo a tacere i due anni di frecciatine (sia ricevute, che mandate) semplicemente parlando bene di loro e non snobbandoli, come invece fa con gli avvenimenti gossippari dei ...

VIDEO | Pomeriggio Cinque - l'entrata "in sicurezza" di Barbara D'Urso : Lo aveva detto e lo ha fatto: Barbara D'Urso ha inaugurato con un ingresso bizzarro la nuova stagione di Pomeriggio Cinque...

Pomeriggio Cinque 2018-19 | Prima puntata in diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta17:16 | Inizia ufficialmente l'undicesima edizione di Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso aveva promesso una partenza curiosa e così è stato anche quest'anno: in ricordo della caduta alla Prima puntata di 3 edizioni fa, stavolta scende dalle scale imbragata da una cintura di sicurezza ed un cavo calato dall'alto dello studio. Tutto liscio, nessuna caduta.17:21 | Il primo servizio è dedicato inevitabilmente al ...

Pomeriggio Cinque : Barbara D’Urso riparte con i Ferragnez : Barbara D'Urso in collegamento con il TG5 10 anni di Pomeriggio Cinque. Tra poco Barbara D’Urso inaugurerà la decima edizione della trasmissione pomeridiana che si ripresenta ai telespettatori di Canale 5, dalle 17.10, facendo affidamento sul consueto mix di cronaca e costume. Nella prima puntata la vulcanica padrona di casa tratterà l’argomento caldo degli ultimi giorni ossia il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez (qui le ...

Pomeriggio Cinque 2018-19 | Diretta prima puntata dalle 17 : Pomeriggio 5, il programma di infotainment condotto da Barbara D'Urso compie 10 anni (la prima puntata andò in onda il 1° settembre 2008), riparte oggi Pomeriggio alle 17.00 su Canale 5 e rinnova il suo logo. Cronaca, politica, gossip e televisione: anche quest'anno il programma targato Videonews è pronto a fare compagnia agli italiani nel daytime con i suoi servizi e le interviste in Diretta dallo Studio 11 di Cologno Monzese.Lo spot ...

Pomeriggio Cinque - dal 3 settembre alle 17 : 10 su Canale 5 : A partire dal 3 settembre alle 17:10 Barbara D'Urso ritorna alla conduzione di Pomeriggio Cinque, che quest'anno celebra i dieci anni di messa in onda

Pomeriggio Cinque compie 10 anni e avrà un restyling grafico : Ne abbiamo parlato di recente: POMERIGGIO CINQUE riparte su Canale 5 lunedì 3 settembre alle 17,10, sempre condotto da Barbara D’Urso. Come ci informa il comunicato stampa ufficiale, la nota trasmissione Videonews riapre “dopo ben 1858 puntate, migliaia di ospiti e una consolidata leadership assoluta nella sua fascia d’ascolto“, ricominciando “a intrattenere il pubblico con il suo mix di approfondimenti e dibattiti su ...