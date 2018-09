Piazza Affari tonica con calo spread | Ftse Mib +1%

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta effervescente per Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Banks, con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa ...

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta effervescente per Intesa Sanpaolo : Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell' EURO STOXX Banks , con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa al ...

Piazza Affari : brusca correzione per Piquadro : Retrocede molto il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,40%. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva ...

Strepitosa Piazza Affari che svetta sul rosso europeo : Piazza Affari brilla in un'Europa dimessa , dopo le rassicurazioni sulla Manovra del vicepremier Salvini che hanno spinto gli investitori agli acquisti. In leggero calo la borsa americana , in attesa ...

Piazza Affari : in bella mostra Damiani : Ottima performance per la società che produce gioielli , che scambia in rialzo del 2,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Damiani più ...

Piazza Affari positiva e in netta controtendenza con le altre borse. FTSE MIB +0 - 36% : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Piazza Affari ancora positiva. Europa in calo : Piazza Affari continua la seduta in cima all'Europa anche se con guadagni contenuti . Dopo un avvio al rialzo, la performance di Milano si ridimensiona . Per il momento, gli investitori italiani ...

Seduta ingessata per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 11% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità l'indice del settore alimentare italiano, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage, che ha esordito a ...

Piazza Affari in cima ai listini europei : Piazza Affari avvia la seduta con guadagni di circa un punto percentuale , meglio del resto d'Europa. Dunque l'Italia pare per il momento aver rassicurato gli investitori , dopo i timori di un ...

A Piazza Affari - forte ascesa per UBI Banca : Brillante rialzo per il gruppo Bancario italiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Piazza Affari : senza freni BPER : Prepotente rialzo per l' istituto di credito emiliano , che mostra una salita bruciante del 3,30% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di BPER è più fiacca rispetto all'andamento del ...