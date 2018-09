Piazza Affari ancora positiva Europa in calo

Seduta ingessata per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 11% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità l'indice del settore alimentare italiano, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage, che ha esordito a ...

Piazza Affari in cima ai listini europei : Teleborsa, - Piazza Affari avvia la seduta con guadagni di circa un punto percentuale , meglio del resto d'Europa. Dunque l'Italia pare per il momento aver rassicurato gli investitori , dopo i timori ...

Piazza Affari in cima ai listini europei : Piazza Affari avvia la seduta con guadagni di circa un punto percentuale , meglio del resto d'Europa. Dunque l'Italia pare per il momento aver rassicurato gli investitori , dopo i timori di un ...

A Piazza Affari - forte ascesa per UBI Banca : Brillante rialzo per il gruppo Banca rio italiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Bio on - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Protagonista la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari svetta con le banche. Spread in calo - euro sotto 1 - 16 dollari : Corre Ubi Banca, in forte rialzo tutti gli altri istituti di credito. Occhi puntati sulle discussioni sulla Legge di Bilancio...

Fitch non spaventa - Piazza Affari chiude in rialzo - +0 - 62% - : Milano, 3 set., askanews, - Nessuna tempesta su Piazza Affari dopo la decisione di Fitch di rivedere al ribasso l'outlook sull'Italia a 'negativo'. L'indice principale Ftse Mib ha messo a segno una ...

Il comparto bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Banca MPS : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita ...