Perché la Fifa ha fifa di Griezmann

Russia 2018 - Sting : “preferisco guardare partite dei club perchè Fifa è corrotta” : Il musicista inglese Sting ha detto che preferisce guardare le partite tra le squadre di club piuttosto che quelle della Coppa del Mondo in corso in Russia perché crede che la Fifa sia corrotta e che i Mondiali siano troppo determinati dal nazionalismo. In un’intervista al quotidiano tedesco “Welt am Sonntag”, il cantante ha criticato la scelta della Russia come paese ospitante della Coppa del Mondo di quest’anno, ...