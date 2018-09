Pensioni di cittadinanza | di cosa stiamo parlando

“Riforma Pensioni - flat tax e reddito di cittadinanza sono irrealizzabili” : batosta sul Governo : Carlo Cottarelli ha commentato sul Corriere della Sera le principali promesse del Governo Lega-M5s: “Non ce le possiamo...

Cottarelli : “Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni? Costano 75 miliardi - non ce li possiamo permettere” : Una legge di bilancio comprendente tutte le promesse del governo Lega-M5S, dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza passando per la revisione della legge Fornero? Costerebbe circa 75 miliardi di euro, stando ai calcoli del professor Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review e ora direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici alla Cattolica di Milano.Continua a leggere

Riforma Pensioni - Lega e M5S hanno idee molto diverse : a rischio la pensione di cittadinanza da 780 euro al mese : Il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, torna a criticare la proposta di Riforma delle pensioni avanzata dal Movimento 5 Stelle e si scaglia contro la pensione di cittadinanza da 780 euro mensili: "Costerebbe 16,3 miliardi l’anno. Si tratterebbe di un regalo a gente che non ha mai versato una lira di contributi. Con un effetto devastante: Nessuno più verserebbe un euro all’Inps".Continua a leggere

Reddito e Pensioni di cittadinanza : servono 6 miliardi per l'avvio : Quanto costera' avviare il Reddito e la pensione di cittadinanza? Si tratta di due misure inserite all'interno del contratto di governo giallo - verde e che hanno avuto sicuramente un impatto importante nei risultati conti alle scorse elezioni, motivo per il quale il Governo sente l'urgenza di avviarle gia' all'interno della prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Ma a fare da contraltare resta sempre la necessita' di rendere compatibili i ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Il rebus della pensione di cittadinanza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il rebus della pensione di cittadinanza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni e reddito di cittadinanza : costi per almeno 4 miliardi di euro : Nella giornata di oggi è previsto un nuovo confronto tra i tecnici della maggioranza sulla riforma del sistema previdenziale [VIDEO], un pacchetto di provvedimenti che si annuncia particolarmente delicato sia per le aspettative dei cittadini che per la necessita' di trovare la quadra sulle coperture. Al centro della discussione odierna dovrebbe esserci il cosiddetto tagli agli assegni d'oro, una misura sulla quale la maggioranza sembra divergere ...

Pensioni - nella LdB 2019 gli assegni di cittadinanza : Lega e M5S a confronto lunedì : In tema Pensioni, è stato un Ferragosto decisamente infuocato in seno al Governo per il disegno di legge riguardante il taglio alle Pensioni d'oro. I tecnici dei due partiti di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, si confronteranno ancora con il partito del Carroccio che spinge verso l'ipotesi contributo di solidarieta' caldamente sponsorizzata da Alberto Brambilla. Come sottolineato dal quotidiano 'Il Sole 24 Ore', è previsto un nuovo ...

Riforma Pensioni 2018/ Ci vogliono 4 - 2 miliardi per la pensione di cittadinanza (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Ci vogliono 4,2 miliardi per la pensione di cittadinanza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 agosto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:09:00 GMT)

Riforma Pensioni e LdB2019 : nuovo vertice su Quota 100 e assegni di cittadinanza : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 8 agosto 2018 vedono gli occhi dei lavoratori puntati verso il nuovo vertice di maggioranza che si terra' nella giornata di oggi. Al centro del discorso i provvedimenti di Riforma previsti all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO], tra cui il superamento della legge Fornero attraverso la nuova Quota 100, l'avvio della flat tax ed il reddito di cittadinanza. Nel frattempo il Ministro del Lavoro ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : accordo su reddito di cittadinanza e flessibilità : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 4 agosto 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo circa l'intenzione di avviare la Riforma del sistema previdenziale con la prossima legge di bilancio 2019. In particolare, si parla di accordo sulle prime misure inserite nel contratto di Governo, tra cui il reddito di cittadinanza, la flessibilita' in uscita dal lavoro [VIDEO] e la flat tax. Dallo stesso esecutivo si conferma però che non tutte le ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : accordo su reddito di cittadinanza e flessibilità : A tal proposito, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha espresso soddisfazione in merito all'accordo raggiunto rispetto alle proposte di programma, tra cui l'avvio della flessibilità ...

Manovra : senza Flat tax - reddito di cittadinanza e Pensioni costa già 22 miliardi : Il problema è che rispetto all'inizio della primavera " quando il governo Gentiloni aveva presentato un Documento di economia e finanza fatto solo di numeri e privo d'impegni politici " la situazione ...

PAOLO SAVONA/ Il piano A da 50 miliardi per investimenti - flat tax - Pensioni e reddito di cittadinanza : PAOLO SAVONA parla di un piano A con cui far partire investimenti per circa 50 miliardi di euro. Si potrebbero anche coprire le spese per flat tax e riforma delle pensioni(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:54:00 GMT)

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio Pensioni d'oro e vitalizi : Ma noi - ha spiegato il vicepremier - siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che avverrà sui tavoli dell'economia'. L'abolizione ...