Pensioni | da gennaio assegni più pesanti grazie al ritorno alla vecchia

(Di martedì 4 settembre 2018) Il 2019 portera' novita' per quanto riguarda lee non solo in relazioneipotizzata riforma previdenziale, con l’ingresso di quota 100 nel sistema. Stavolta si parla di cifre e di importi di pensione, cioè di quanto i pensionati percepiranno dal prossimo 1°. La notizia è gia' ufficiale perché dal prossimoentreranno in azione le nuove regole di rivalutazione degli. In pratica, varia l’adeguamento dei trattamentistici all’inflazione calcolata annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica Istat. Il cambiamento portera' vantaggi in termini di importi degliprevidenziali che si andranno ad incassare l’anno venturo. Unal passato Per salvaguardare il potere di acquisto delle, queste dovrebbero ogni anno essere adeguate all’aumento del costo della vita la cui percentuale come dicevamo, viene calcolata ...