Pensioni | circa 2 | 5 miliardi da destinare a Quota 100 | la misura non sarà per tutti

(Di martedì 4 settembre 2018) Settimana intensa quella appena iniziata: il Governo, infatti, dovra' fare il punto della situazione sulle misure da inserire nella nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Resta sul tavolo di Palazzo Chigi latanto gettonata degli utilimi tempi, ovvero, la cosiddetta100 che potrebbe essere la soluzione per superare in via definitiva la precedente Riforma Fornero. VIDEO2,5potrebbero non bastare L'esecutivo giallo-verde sara' chiamato nei prossimi giorni a decidere sul da farsi oltre a quantificare le risorse necessarie daagli interventi in materia previdenziale. Come riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, per la tanto attesa100 potrebbe essere destinata una cifra che va dai 2 ai 2,5di euro anche se non sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze della maggior parte dei ...