Pensioni alte - bozza della Lega allo studio un taglio temporaneo L'anteprima sul Messaggero Digital : La Lega cerca una soluzione sul taglio delle Pensioni alte, misura fortemente voluta dal vicepremier Luigi Di Maio. A inizio agosto i capigruppo alla Camera del M5S e dello stesso Carroccio hanno ...

«Pensioni - con i piani 5 stelle salterebbe tutto il sistema» : Alberto Brambilla, leghista, presidente del centro studi Itinerari previdenziali, insiste: la proposta di legge sul taglio delle cosiddette «Pensioni d'oro», cara al vicepremier Luigi Di Maio, è ...

"Se tagliano le Pensioni alte ci saranno ricorsi e saranno fondati" : La bozza di legge per ridurre le pensioni d'oro "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi.Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di vista politico. La filosofia di fondo è quella del giustizialismo". A dirlo è l'ex ministro Elsa ...

Pensioni alte - così la stretta : tagli in base all?età di uscita : Pensioni alte se non proprio d?oro, ma soprattutto anticipate. Sia quelle passate, sia i trattamenti che saranno liquidati d?ora in poi. Il progetto di legge annunciato alla Camera da M5S...

Pensioni alte - così la stretta : tagli in base all?età di uscita : Pensioni alte se non proprio d?oro, ma soprattutto anticipate. Sia quelle passate, sia i trattamenti che saranno liquidati d?ora in poi. Il progetto di legge annunciato alla Camera da M5S...

Ipotesi di taglio alle Pensioni più alte per aumentare sociali e minime fino a 780 euro : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sara' valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verra' risparmiato confluira' in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

Ipotesi di taglio alle Pensioni più alte per aumentare sociali e minime fino a 780 euro : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sarà valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verrà risparmiato confluirà in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

Ipotesi di taglio alle Pensioni più alte per aumentare le sociali e le minime fino a 780€ : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sarà valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verrà risparmiato confluirà in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

Pensioni più alte - «congelato» il taglio agli assegni oltre i 4 mila euro netti : Il ddl annunciato a giugno dal vicepremier Di Maio non si è ancora visto. I paletti del ministro dell’Economia, Tria. Le perplessità della Lega, che ha già lasciato passare la stretta sui contratti a termine. Se ne parlerà per la Legge di Bilancio

Pensioni più alte - «congelato» il taglio agli assegni oltre i 4 mila euro netti : Il ddl annunciato a giugno dal vicepremier Di Maio non si è ancora visto. I paletti del ministro dell’Economia, Tria. Le perplessità della Lega, che ha già lasciato passare la stretta sui contratti a termine. Se ne parlerà per la Legge di Bilancio

Pensioni alte - i medici contro il piano per tagliarle : Una opposizione netta alle ipotesi in campo' e 'una convinta difesa dei diritti dei medici pensionati, insieme ai i dirigenti del mondo pubblico e privato, in tutte le sedi legali, politiche e ...

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aveva promesso per questa settimana un disegno di legge per il Taglio delle cosiddette ?pensioni d?oro?. Una...

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai... ...

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai...