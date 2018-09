Partito unico con Salvini in cambio di garanzie | Berlusconi ora è tentato 

'Centrodestra in un unico Partito Ma Micciché vada in pensione' : Cittadini di tutto il mondo potrebbero decidere di trasferirsi sulle Madonie, sui Nebrodi, nelle aree interne della Sicilia, sulla costa del Ragusano. Una battaglia che quella Commissione si può ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il Partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Lega - Salvini : «Partito unico? Non facciamo politica in base alle sentenze» : «Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Così il ...

Tensione tra Berlusconi e Salvini - incontro la prossima settimana - NO al Partito unico : Torna a salire la Tensione fra Lega e Forza Italia, che nei prossimi mesi dovranno sciogliere il nodo dell’alleanza in vista della tornata delle elezioni amministrative. Gli azzurri sono sempre più in pressing nei confronti del partito guidato dal leader del Carroccio Matteo Salvini: dall’Abruzzo alla Sardegna, in Trentino come a Bolzano, pretendono chiarezza sulle intese all’interno del centrodestra per i candidati. E le ...

Il 'no' di Berlusconi e Meloni al Partito unico con la nuova Lega : Salvini l'ha già pronta. Mercoledì la sentenza del riesame sul sequestro dei beni del Carroccio 'che in caso di cambio del nome sarà limitato', spiega il procuratore -

Rivoluzione nel centrodestra? Salvini pensa al Partito unico ma FI si smarca : Non ci interessa : Teleborsa, - Fra meno di due giorni la Lega così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, a parte l'eliminazione tempo fa del "bossiano Nord" dal logo, potrebbe smettere di esistere per fare spazio a ...

Partito unico centrodestra - Lega cannibalizza Forza Italia?/ Ultime notizie : il bivio di Silvio Berlusconi : Salvini fonda Partito unico del centrodestra? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio "muoia" e la pista di un'opa su Forza Italia.

Centrodestra - Gelmini - Fi - a Tgcom24 : Partito unico non ci interessa : "Il partito unico rievoca un nome bulgaro dal sapore antico, e francamente non ci interessa: lo riteniamo inutile". Lo ha detto a Tgcom24 Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "...

Gelmini - Fi - : Partito unico non ci interessa - lo riteniamo inutile : Roma, 1 set., askanews, - Forza Italia non è interessata al partito unico del centrodestra. Lo dice, ai microfoni di Tgcom24, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, commentando l'...

Un Partito unico a destra? I 24 anni di alleanza (burrascosa) tra Lega e Forza Italia E Silvio resiste all’Opa ostile : Il primo patto Berlusconi-Bossi nel ‘94, poi abbracci, vittorie, liti e sconfitte. Poi l’addio alla parola «Nord» e la svolta sovranista: oggi Salvini rivendica la leadership di un partito unico

Partito unico e Opa ostile - tensioni Lega-Fi : Clima teso nel centrodestra. Ancora una volta, a mandare in fibrillazione Fi e Lega sono le indiscrezioni sul progetto di Partito unico cui punterebbe Matteo Salvini dopo il 5 settembre, quando il ...

'La Lega rischia l'addio' - ma è gelo Fi sul Partito unico di Salvini : 'Più che un partito nuovo vanno a caccia di una nuova partita iva'. È sprezzante il giudizio che un autorevole esponente di Forza Italia dà all'idea dei vertici leghisti di fondare il 6 settembre un ...

Lega o Partito unico del centrodestra? La scelta dopo sentenza su conti del Carroccio : Il 5 settembre la decisione del Tribunale del riesame di Genova sulla vicenda che portò alle dimissioni di Bossi. E Salvini potrebbe lanciare un'Opa su Forza Italia -

Quella tentazione di Salvini : Partito unico del centrodestra : ... il leader del Carrocci 'dovrà scegliere se fondare un nuovo partito con il perimetro politico della Lega attuale, oppure porsi come il federatore unico di tutta l'area politica che non è ...