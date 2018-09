Parma | la hostess della tribuna | “ho parlato con Bruno Alves…” VIDEO

calcioweb.eu

: #Parma, la hostess della tribuna: “ho parlato con #BrunoAlves…” [VIDEO] - CalcioWeb : #Parma, la hostess della tribuna: “ho parlato con #BrunoAlves…” [VIDEO] - InAgency : PARMA: SALONE DEL CAMPER - RICERCA RAGAZZE PER SERVIZIO HOSTESS E RAGAZZI PER SERVIZIO TOELETTATURA 08-09-10-11-12-… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Ilha disputato una partita coraggiosa nella gara di campionato contro la Juventus, grande prestazione per gli uomini di D’Aversa che però non sono riusciti a conquistare un risultato positivo. L’inizio di stagione non è stato entusiasmante per ilche però ha tutte le carte in regola per conquistare una salvezza tranquilla, il mercato portato avanti dalla dirigenza è stato importante soprattutto con gli arrivi di Inglese e Gervinho. Nel frattempo ecco un’intervista realizzata da Vanni Zagnoli, qualche domanda alla. GUARDA IL–>, la: l’intervista LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, la: “hoconAlves…”CalcioWeb.