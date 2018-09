Papa Francesco invita tutti a fare un esame di coscienza la sera | fa bene ai cristiani

La replica di Papa Francesco alle accuse di Viganò : "Silenzio e preghiera" chiede il Santo Padre, assieme a una paziente misericordia per le azioni e gli attacchi dell'ex nunzio negli Usa

Abusi - Viganò - Papa Francesco : la Chiesa torni meno mediatica e più chiesa : Le accuse di omosessualità e di coperture di violenze diventano uno strumento di battaglia politica e curiale. Con la chiesa trasformata in un'agenzia di comunicazione. Ecco il commento di Giuliano ...

“Scandalo? Dinnanzi a loro silenzio e preghiera”. Papa Francesco cita il Vangelo per rispondere alle accuse sul dossier Viganò : La voglia di “scandalo” e “divisione” può essere contrastata solo con il silenzio e la preghiera. Così, riferisce il Sir, Papa Francesco , nell’omelia della prima Messa mattutina celebrata nella cappella della Casa Santa Marta dopo la pausa estiva. “La verità è mite, la verità è silenzio sa”, ha detto il Pontefice, secondo Vatican News, commentando il passo del Vangelo di Luca nel quale Gesù, tornato a Nazareth, viene accolto con sospetto. Parole ...

«Viganò è viziato di potere - Papa Francesco va solo ringraziato» : Io lo definisco il parroco del mondo '. Cosa ha amareggiato di più don Francesco Murana? 'Il fatto che questa denuncia di Viganò non è nello stile del Vangelo. Anche san Paolo contesta san Pietro che ...

