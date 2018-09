Papa : "Fare ogni giorno esame di coscienza" : "E' importante capire cosa è successo oggi nel nostro cuore: il Signore ci insegni a fare sempre, tutti i giorni, l'esame di coscienza". E' quanto sottolinea Papa Francesco - al centro in questi ...

Papa Francesco - omosessualità e psichiatria. Cosa farei se uno dei miei figli fosse gay : Cosa faresti se tuo figlio fosse gay? La domanda che di recente un giornalista ha rivolto a Papa Bergoglio, chiedendogli Cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, non è affatto sciocca. Non lo è perché arriva sempre, nella vita di un genitore, il momento in cui qualcuno te lo chiedi o in cui l’argomento viene a galla. Non lo è perché, per quanto ognuno di noi possa essere illuminato e progressista, in molti abbiamo ...

Gigi Buffon - il Paparazzo lo smaschera : cosa l'hanno beccato a fare a 40 anni : A 40 anni suonati Gigi Buffon si tiene stretto il posto da portiere titolare nel Psg, confermandosi un modello per tutti i giovani calciatori. Fuori dal campo però il portierone si concede qualche ...

Papa Francesco : “Bambini gay? Ci sono tante cose da fare con la psichiatria”. Proteste della comunità Lgbtqi : “Le parole di Papa Bergoglio sono gravi soprattutto perché dette in un momento drammatico della Chiesa che dimostra come il clero ha spesso abusato e approfittato delle bambine e dei bambini”. Così Imma Battaglia, leader del movimento Lgbt in Italia, sulle parole di Papa Francesco che durante la conferenza stampa sull’aereo di ritorno da Dublino (trasmessa integralmente da Tv2000), rispondendo a un giornalista che gli chiedeva ...

"Per i bimbi gay tante cose da fare con la psichiatria". Bufera sul Papa : Papa Francesco oggi, parlando di omossessualità, ha invitato le famiglie a non "cacciare" un figlio che si dichiara gay. Ma poi le sue dichiarazioni hanno scatenato la reazione delle associazioni omosessuali. Soprattutto per quelle parole sul "problema da affrontare a livello psicologico"."Cosa direi a un papà che mi chiedesse cosa fare con il figio o la figlia che si dichiara omosessuale? Prima di pregare, poi di non condannare, di dialogare, ...

Il cardinale Burke sulla denuncia di Viganò : "Adesso Papa Francesco deve fare chiarezza" : "Adesso il Papa deve fare chiarezza". A dirlo è Raymond Leo Burke, cardinale americano noto per le sue posizioni ultraconservatrici, in un'intervista a La Verità, all'indomani della lettera-denuncia dell'ex nunzio apostolico negli Usa, Carlo Maria Viganò, che punta il dito contro Papa Francesco - e ne chiede le dimissioni - per aver saputo degli abusi sessuali commessi dal cardinale Theodore McCarrick, ma di aver volutamente ...

Papa in Irlanda : «Pedofilia - decisi a fare di tutto per giustizia e verità» : Dublino ? Davanti alla Madonna del santuario di Knock, meta di grandi pellegrinaggi in Irlanda, Papa Francesco promette cambiamenti e implora perdono. «Chiedo alla nostra Madre Beata di...

Papa ai giovani : è male non fare il bene : 12.45 "E' buono non fare il malo ma è malo non fare il bene". E' questo l'invito del Papa ai giovani riuniti a Piazza San Pietro. "Testimoniate la gioia della fraternità e della comunione che avete sperimentato in questi giorni di pellegrinaggio e di preghiera", l'invito. No a "una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell'ingiustizia, nel disprezzo dell'altro". e "No a una cultura della morte, che si manifesta nella ...

Richard Gere papà?/ All'età di 68 anni l'attore potrebbe fare il bis dopo il suo matrimonio : Alla soglia dei 70 anni e dopo un romantico matrimonio, Richard Gere potrebbe diventare papà per la seconda volta. Sarà vero? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:39:00 GMT)

Cuore di papà : non ha i soldi per soddisfare i desideri della figlia - ma poi la sorprende così. Ecco come reagisce la ragazza : Un padre della Pennsylvania per mantenere la famiglia fa tre lavori diversi e ha confessato alla figlia di non riuscire a comprarle il vestito per il ballo del diploma. Quando però la ragazza lo viene a trovare al lavoro il padre si presenta con una busta al cui interno c’è l’abito tanto desiderato dalla figlia. Lo stupore e la gioia della ragazza per i sacrifici del padre e l’abbraccio dei due ha scaldato il Cuore del web, rendendo il video ...

Papa Francesco : al mondo serve fare rete e non leadership autoritarie e sorde : Abbiamo bisogno di una leadership che aiuti a scoprire e vivere un modo più giusto di stare al mondo come partecipi tutti di un destino comune'. In occasione dell'apertura dei lavori della III ...

Bonucci-Juventus - l’affare va avanti : il Milan chiede Caldara ma non solo - “Paparazzato” l’incontro tra club : Bonucci-Juventus, il Milan chiede di inserire alcune contropartite per rimpolpare l’offerta bianconera per riavere il difensore Bonucci-Juventus intrigo clamoroso. Il calciatore, dopo un solo anno al Milan, potrebbe lasciare il club per tornare alla base bianconera. Quest’oggi le telecamere di Skysport hanno pizzicato Leonardo e Marotta durante un faccia a faccia nel quale si è discusso ampiamente dell’affare. Il Milan ha ...

Ilary Blasi - beccata dal Paparazzo nel posto più impensabile : dove si è ridotta a fare shopping : Ilary Blasi si gode la sua pausa dagli impegni televisivi con un bagno di normalità. Come raccontano le foto pubblicate dal settimanale Chi , la conduttrice Mediaset è stata paparazzata al mercato di ...

Mondiale - il Papa consola i brasiliani : 'Coraggio - vi rifarete' - : Una grande delusione per i tifosi della Selecao che, nonostante il record di Coppe del Mondo, sembrano non riuscire ad accrescere il loro palmares. L'ultima vittoria del prestigiosissimo torneo ...