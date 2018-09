Ora Di Maio sbotta | Me ne frego delle agenzie di rating

Ponte MOrandi - Luigi Di Maio : 'Decreto urgente per la casa agli sfollati'. Giovanni Toti : 'Solo esternazioni' : Dopo le proteste degli sfollati di Genova per il crollo del Ponte Morandi , Luigi Di Maio interviene promettendo un decreto urgente: 'Quelle persone hanno perfettamente ragione, non si può lasciare la ...

Ponte MOrandi - Di Maio : “Per gli sfollati arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Foggia - Di Maio : “AncOra una volta dichiariamo guerra al lavoro nero e al capOralato” : “Oggi dichiariamo ancora una volta guerra al lavoro nero e al caporalato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato. “Questa settimana – ha aggiunto – conoscerete il nuovo responsabile dell’ispettorato del lavoro. È finita l’epoca solo dei numeri ma è arrivato il momento di ...

Di Maio : "Guerra a capOralato" : 21.35 Un piano triennale che metta insieme prevenzione e repressione, che rinforzi e renda strutturali i centri per l'impiego e crei i presupposti per un rilancio del trasporto locale nelle aree interessate. Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sintetizza l'esito del vertice contro il caporalato svoltosi oggi a Foggia. Un vertice che sarà riconvocato presto per mettere a punto "gli step intermedi" con cui raggiungere ...

CapOralato - l'incontro in corso in Prefettura con Di Maio : Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato al vice presidente del Consiglio come, al di là della parte repressiva, manchi un'azione decisa di intervento sulla intermediazione del lavoro e sul ...

