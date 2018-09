Oltre 600 migranti sbarcati in Andalusia : ANSAmed, - MADRID, 4 SET - Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti al largo delle coste dell'Andalusia. Oltre 660 migranti su 16 imbarcazioni sono stati tratti in salvo ieri nel Mediterraneo ...

Argentina : Oltre 1.600 balene censite al largo della Penisola di Valdés : Record di avvistamenti di balene al largo delle coste dell’Argentina: oltre 1.600 esemplari sono stati censiti durante lo scorso fine settimana soprattutto nella zona della Penisola di Valdés. Secondo quanto riportato dal quotidiano Clarin, la rilevazione è stata effettuata in aereo dal Centro nazionale patagonico che circa un mese fa ne aveva localizzate 1.079, tra balene e balenotteri. Secondo il Cenpap si tratta della presenza più ...

Giornata del Creato - il Vaticano : Oltre 600 milioni di persone costrette a bere acqua sporca : ... segretario di quel Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale divenuto un costante osservatore di tutte le crisi sociali e umane del mondo odierno. In un meeting point in Sala Stampa ...

Hennessey Venom F5 - Svelato il V8 biturbo da Oltre 1.600 CV : Mentre molti costruttori hanno sfoggiato i loro ultimi modelli, la Hennessey ha deciso di svelare alla Monterey Car Week solo un motore che, tuttavia, ha saputo far emozionare gli appassionati grazie alle sue prestazioni estreme. Il nuovo otto cilindri creato dall'azienda americana, e destinato a spingere fino a oltre 480 km/h (teorici) la Venom F5, è infatti in grado di sviluppare oltre 1.600 CV, proponendo anche una potenza specifica ...

Genova - crollo ponte Morandi : la notte degli Oltre 600 sfollati : Genova, crollo ponte Morandi: la notte degli oltre 600 sfollati Le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case stanno ricevendo assistenza al centro operativo Buranello. Da lunedì 20 agosto la consegna di un primo elenco di appartamenti disponibili per loro. Ma c'è il problema dei medicinali. GLI ...

Ponte Morandi - Oltre 600 gli sfollati. Proteste e rabbia : “Autostrade ci ha rovinato la vita - rivogliamo una casa” : “Non posso accettare di essere considerato un terremotato, qui ci sono delle colpe, non è stato un evento naturale. E chi non ha fatto la manutenzione del Ponte mi deve indennizzare: io voglio ricostruire la vita che Autostrade mi ha distrutto”. Dopo 60 anni Ennio Guerci ieri ha lasciato la sua casa, probabilmente per sempre. Lui è uno dei 632 sfollati di Genova, gli inquilini di quei palazzi che sorgono sotto il pilone del Ponte ...

Ponte crollato - Genova sotto choc : Oltre 600 gli sfollati. Evacuato un quartiere : Il quartiere di Rivarolo, poco dopo la tragedia, ha un aspetto spettrale. Nel trambusto dei soccorsi, i pochi abitanti rimasti in città a Ferragosto vagano per le strade, sconvolti e disorientati. ...

Migranti forzano barriera confine a Ceuta - Oltre 600 entrano in Spagna - : Un gruppo di circa 800 persone ha assaltato la recinzione tra il Marocco e l'enclave spagnola. Scontri con la polizia marocchina e la Guardia Civil: decine i feriti. LO SPECIALE Migranti

“Oltre 600 voli cancellati”. Caos Ryanair. E problemi alle vacanze degli italiani : L’estate è ormai arrivata a pieno titolo, accompagnata dal solito, terribile carico di afa e caldo insostenibile, con le temperature che dopo aver conosciuto un momentaneo rallentamento a causa del maltempo sono subito schizzate di nuovo verso l’alto. Il periodo ideale, insomma, per mettere mano ai risparmi e lanciarsi in un bel viaggio verso mete esotiche, in riva a spiagge che sembrano uscite da una cartolina o verso vette ...

Sciopero Ryanair : Oltre 600 voli cancellati tra 25 e 26 luglio : Sciopero Ryanair: oltre 600 voli cancellati tra 25 e 26 luglio Ad annunciare i disagi, che interesseranno circa 50mila passeggeri, è stata la compagnia stessa. I viaggiatori verranno tutti avvertiti via e-mail o sms e potranno ottenere un altro volo o il risarcimento del biglietto Parole chiave: ...

Corinaldo - scoperta la tomba del “principe guerriero” dei Piceni nascosta per Oltre 2600 anni : Tra le città romane di Suasa ed Ostra antica, tra due valli poste a Nord e a Sud, è stata scoperta una tomba che la terra ha nascosto per 2600 anni: la tomba di un "principe guerriero", uno dei capi del suo popolo, i Piceni. Nella fossa del corredo i simboli della sua potenza e ricchezza: un carro, il suo elmo, vasellame in quantità.Continua a leggere