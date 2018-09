Olimpiadi 2026 | proteste a Torino

Olimpiadi 2026 : Malagò - si faccia squadra : Il capo dello sport italiano ha quindi concluso: "La prossima settimana, in base alla loro disponibilità, ci si incontrerà dal sottosegretario Giorgetti prima singolarmente e poi congiuntamente con ...

Olimpiadi 2026 - Malagò al sindaco Sala : 'Fare squadra o sono problemi' : Parlando a margine della Giunta del Coni , secondo il capo dello sport italiano 'la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, le componenti, e quando si viene eletti è umano ...

Olimpiadi 2026/ 'L'effetto Barcellona' - quasi - impossibile da ripetere per l'Italia : Dal punto di vista economico, le OLIMPIADI non sono più un affare per il Paese che le ospita. Tranne che nel caso di Barcellona, i dati lo confermano.

Olimpiadi 2026/ "L'effetto Barcellona" (quasi) impossibile da ripetere per l'Italia : Dal punto di vista economico, le OLIMPIADI non sono più un affare per il Paese che le ospita. Tranne che nel caso di Barcellona, i dati lo confermano, spiega FABIO ACCINELLI

Olimpiadi 2026 - Cio : “Benvenuta candidatura italiana a tre città” : Olimpiadi 2026, Cio: “Benvenuta candidatura italiana a tre città” Dopo il via libera del Coni alla corsa di Cortina, Milano e Torino verso i Giochi invernali , arriva la benedizione del Comitato olimpico internazionale: “Continuiamo a collaborare con Coni e città. Speriamo nel miglior risultato possibile”. Restano i dubbi dei ...

Olimpiadi 2026/ Conviene ospitarle in Italia? 5 modi per scoprirlo : L'Italia è pronta a candidarsi per ospitare le OLIMPIADI invernali del 2026. La decisione spetta al Governo. Cinque fattori da prendere in considerazione secondo FRANCO AMICUCCI

Le buone carte di Sala per portare le Olimpiadi 2026 a Milano : Beppe Sala oggi, dopo il tira e molla col Coni prima sulla scelta fra le tre proposte italiane per le Olimpiadi invernali 2026 (Milano, Cortina, Torino) e poi sulla governance dell'evento, ha deciso di presentarsi alla stampa con due importanti novità: il gruppo Intesa San Paolo e Landliese (gli aus

Cortina-Milano-Torino insieme verso le Olimpiadi invernali 2026 : Giunta e Consiglio nazionale del Coni all’unanimità propongono la candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Nell’ipotesi disegnata dal Coni, quattro discipline a Milano (curling, pattinaggio di figura, short track e hockey femminile) più la Valtellina (biathlon, freestyle, sci nordico e snowboard); quattro a Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino), più due in Val di Fiemme (salto e ...

Dal Coni via libera alla candidatura Mi-To-Cortina per le Olimpiadi 2026 - ma Sala pronto a sfilarsi : 'Disponibili a ospitare gare, ma non all'organizzazione', avverte il sindaco. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti sottolinea: 'Dal governo sostegno a condizioni che le città ...

Olimpiadi invernali 2026 - ok unanime CONI a candidatura unitaria : Torino-Milano-Cortina : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, aveva proposto una candidatura unitaria di Milano, Torino e Cortina D'Ampezzo, ma il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile Sport, ...