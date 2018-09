Olanda | multa da 675 milioni al gruppo finanziario Ing | “Carenze nei controlli sulla

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 settembre 2018) Le accuse erano di riciclaggio e corruzione. A fronte degli addebiti ilIng ha accettato di pagare unadi 675di euro alle autorità olandesi, che indagavano dallo scorso anno, e di restituirne altri 100 ottenuti illegittimamente, riconoscendo “gravi carenze” nella verifica delle attività criminali e di riciclaggio nel periodo 2010-2016. Ing ha anche collaborato con la Banca centrale dei Paesi Bassi in un’indagine interna, individuando “gravi carenze” nella gestione dei file, nelle tardive comunicazioni commerciali, nella classificazione dei clienti e nell’assegnazione errata di rischio. Ralph Hamers, ceo di Ing, ha riconosciuto “la piena responsabilità della banca” per non avere soddisfatto i “più alti requisiti” di prevenzione del crimine nelle attività fra il 2010 e il 2016. “Le carenze individuate ...