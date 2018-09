Oggi a Venezia c' è una rockstar | è Natalie Portman in ' Vox Lux'

Le foto di Oggi a Venezia : Natalie Portman, Toni Servillo e Valeria Golino, tra quelli da fotografare al festival del cinema The post Le foto di oggi a Venezia appeared first on Il Post.

Uomini e Donne Oggi - Giulia De Lellis a Venezia : il commento di Eleonora Rocchini : Uomini e Donne Oggi, Giulia De Lellis a Venezia: il commento di Eleonora Rocchini sul red carpet dell’ex fidanzata di Damante, che si è presentata con un lungo abito rosso Giulia De Lellis per la prima volta è sbarcata sul red carpet del Festival di Venezia. Tanta emozione, tanta gioia, tanta soddisfazione e tanta eleganza. […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Giulia De Lellis a Venezia: il commento di Eleonora Rocchini proviene da ...

A Venezia Oggi è il giorno de 'L'amica Geniale' della misteriosa Elena Ferrante : Bisognerà attendere l'autunno per vedere la trasposizione televisiva dell'Amica geniale, il best seller mondiale di Elena Ferrante. Le prime due puntate della serie, dirette da Saverio Costanzo, sono ...

Le foto di Oggi a Venezia : C'erano quattro protagoniste della serie tratta da "L'amica geniale" e il cast di "What You Gonna Do When the World’s On Fire?" di Roberto Minervini The post Le foto di oggi a Venezia appeared first on Il Post.

Dal remake di 'Suspiria' alla saga della Ferrante : i film di Oggi a Venezia : oggi alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Suspiria di Luca Guadagnino, tratto dal capolavoro di Dario Argento, di Peterloo di Mike Leigh e c'è grande attesa per L'amica geniale di ...

Le foto di Oggi a Venezia : Tilda Swinton, Dakota Johnson e Luca Guadagnino a presentare "Suspiria", tra i più fotografati della quarta giornata del festival del cinema The post Le foto di oggi a Venezia appeared first on Il Post.

Venezia 75 La Ballata di Buster Scruggs - i Coen : 'Oggi si girano molti più Western di una volta' : CONSIGLIATI DALLA REDAZIONE -9% Fratello, dove sei? Prezzo: EUR 9,13 Da: EUR 9,99 L'uomo che non c'era Prezzo: EUR 9,89 -16% Non è un paese per vecchi Prezzo: EUR 7,95 Da: EUR 9,50 -15% Un mondo ...

Weekend di fuoco a Venezia : Oggi è il giorno di Lady Gaga : I due film più importanti della seconda giornata della 75esima Mostra del Cinema di Venezia sono A Star Is Born di Bradley Cooper e The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. ' Di Fulvia Caprara ...

Le foto di Oggi a Venezia : Lady Gaga, Bradley Cooper, i fratelli Coen e di nuovo Lady Gaga, tra i più fotografati oggi al festival del cinema The post Le foto di oggi a Venezia appeared first on Il Post.

Venezia 75 - Lady Gaga al Lido sotto la piOggia : niente selfie per i fan |VIDEO : Attesa da decine di fan assiepati per lei dall’alba per assicurarsi un selfie, la regina del pop internazionale ha lanciato...

Le foto di Oggi a Venezia : È il secondo giorno del festival del cinema e sono arrivati Emma Stone, Spike Lee e Jeff Goldblum, tra gli altri The post Le foto di oggi a Venezia appeared first on Il Post.

Rugby - Irene Bovo Oggi neo Miss Venezia nasconde un passato da ala nella squadra di rugby di Mirano : Nel Veneto il rugby è quasi più sentito del calcio a tal punto che anche le ragazze sono attratte da questo sport. Infatti, quello che è successo tre anni fa a Mirano, paese a una manciata di ...

Mostra del Cinema di Venezia Oggi al via : 3 italiani in gara - trailer - : Sono 3 i film italiani , ma almeno in parte in lingua inglese, tra i 21 in gara alla settantacinquesima Mostra del Cinema di Venezia, che inizia oggi, mercoledì 29 agosto, e si concluderà il prossimo ...

Venezia 75 : parte Oggi la Mostra del cinema - : Non mancheranno le incursioni nel mondo della fiction tv, ormai sempre più legato a quello del cinema, con la presentazione delle prime due puntate de «L'amica geniale» , la serie tratta dal ...