Obesità | l’intelligenza artificiale la rileva dallo spazio

(Di martedì 4 settembre 2018) Parchi, piscine e palestre. Oppure strade, fast food, supermercati e centri commerciali. A seconda di come è il quartiere in cui si vive è ora possibile calcolare la diffusione dell’tra gli abitanti di quella determinata area. Non stimando semplicemente le persone in sovrappeso, attraverso sondaggi e statistiche, ma basandosi molto più semplicemente sulle caratteristiche di un quartiere, come la distribuzione degli edifici e dei parchi. A riuscirci sono stati i ricercatori della Washington University che su Jama Network Open raccontano di aver addestrato un’intelligenzache si è dimostrata in grado di calcolare il tasso didi una determinata area direttamente. Più precisamente, i ricercatori hanno caricato circa 150mila immagini satellitari ad alta risoluzione di Google Maps in quattro città americane diverse (Los Angeles, Memphis, ...