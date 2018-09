Noi disabili non siamo né poverini né meno fortunati | certa compassione non la vogliamo

L’atleta paralimpica abbandonata sull’aereo : " Noi disabili siamo dimenticati" : "Sono stata dimenticata a lungo su un aereo Ryanair perché avevo bisogno di assistenza, anche se l"avevo prenotata con settimane di anticipo...". A denunciare la disavventura è Anne Wafula Strike, atleta paralimpica britannica, che su Twitter ha protestato per quello che definisce un episodio di disattenzione verso i disabili , più che un semplice errore.E lei, allora, si è fatta una sorta di selfie a bordo del velivolo - vuoto - mentre aspetta ...

“Noi - disabili - impariamo a fare le acconciatrici perché vogliamo lavorare. Ed è il nostro sogno” : Ogni lunedì alle 14 in punto Chiara si presenta al salone di bellezza ‘Ricci e Capricci’ di Fiumicino e comincia a seguire con attenzione le istruzioni ricevute. Poi si mette all’opera: lava, asciuga, prepara la tinta e accoglie le clienti. Impara, insomma, il mestiere dell’acconciatrice. Chiara ha 20 anni è una ragazza con sindrome di Down e da grande sogna di lavorare in un negozio tutto suo. Insieme ad altre tre amiche, Jessica, Katia ...