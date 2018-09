Niente nuovi bus a Modena | Seta ora ripiega su cinque ' scarti' in arrivo da Pavia

La data de Il Trono di Spade 8 potrebbe slittare : Niente nuovi episodi prima di aprile 2019? : Inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno, la data de Il Trono di Spade 8 potrebbe slittare. Qualche tempo fa, il presidente della programmazione HBO, Casey Bloys, confermò la messa in onda dell'ultima stagione per la prima parte del 2019, probabilmente intorno ad aprile. Tuttavia, in un'intervista con l'Huffington Post, Joe Bauer, supervisore agli effetti speciali, ha dichiarato che spera di vedere la serie nuovamente agli ...

Niente sconti alla Cina : operativi i nuovi dazi USA : Anche allora la seconda economia al mondo aveva reso operative le proprie tariffe di "ritorsione". Intanto proseguono i colloqui informali tra le delegazioni di Stati Uniti e Cina per tentare di ...

Ecco come saranno i nuovi iPad : bordi sottili - Face Id e Niente jack per le cuffie : (Foto: MacOtakara) La prossima generazione di iPad Pro potrebbe essere radicalmente diversa dalla precedente: lo sospettavamo fin da quando sono emerse le prime voci sull’arrivo della tecnologia Face ID a bordo dei gadget che saranno presentati entro la fine dell’anno, ma in queste ore un report di MacOtakara l’ha sostanzialmente confermato: l’abbandono dell’autenticazione tramite impronte digitali potrebbe generare ...

Niente Play Store in Fortnite per Android? Nuovi indizi gettano luce sul perché : Il popolarissimo Fortnite sarà lanciato presto su Android, questo è sicuro. Epic Games ha annunciato a maggio che Fortnite per Android sarà lanciato questa estate, ma la società non ha ancora annunciato ufficialmente una data di uscita. Una fonte di XDA Developer ha informato che il gioco verrà lanciato in esclusiva per il Samsung Galaxy Note 9, che verrà presentato il 9 agosto. C'è un elenco di smartphone Android che supporteranno Fortnite per ...