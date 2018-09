Nicotera Omicidio di Stefano Piperno | arrestati Francesco ed Ezio Perfidio

Nicotera - omicidio Piperno : due arresti : 5.08 Nella nottata i Carabinieri Comando Provinciale di Vibo Valentia e del R.O.S. hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di altrettanti soggetti italiani, residenti nel Comune di Nicotera. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno individuato i responsabili dell'omicidio di Stefano Piperno ucciso il 19 giugno a Nicotera, il cui movente è legato presumibilmente a un ...

Omicidio in spiaggia a Nicotera - si è costituito il killer. Birra e sigaretta prima di uccidere : Giuseppe Oliveri si è presentato ieri sera ai carabinieri insieme al suo avvocato. È il fratello di Francesco "Ciko" Oliveri, autore della mattanza dello scorso 11 maggio

Nicotera - OMICIDIO IN SPIAGGIA : KILLER SI COSTITUISCE/ Ultime notizie Calabria : 36enne era ricercato : NICOTERA, ucciso in SPIAGGIA a colpi di pistola: Ultime notizie Calabria, il presunto KILLER di Francesco Timpano (43 anni) si è costituito. Il KILLER aveva agito a volto scoperto.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:59:00 GMT)

Omicidio a Nicotera : si è costituito il killer del 43enne Francesco Timpano : Si è costituito il killer della spiaggia di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, che lo scorso 12 agosto ha ucciso il 43enne Francesco Timpano, con precedenti per droga, sparando all'impazzata tra ...

Vibo Valentia - omicidio a Nicotera Marina : si costituisce il killer dell’agguato in spiaggia : È il 36enne Giuseppe Olivieri il killer che il 12 agosto scorso ha ucciso Francesco Timpano, 45 anni, a Nicotera Marina. L’uomo, dopo aver fatto irruzione nello stabilimento balneare “Il Gabbiano”, ha aperto il fuoco sulla vittima, uccidendola sul colpo, tra turisti e bagnanti. Braccato dai carabinieri del comando di Vibo Valencia, ha confessato il reato. L’uomo è fratello di Francesco Olivieri, il 32enne che lo scorso ...

Nicotera. Omicidio di Francesco Timpano : arrestato Giuseppe Olivieri : Si è costituito ai Carabinieri il presunto autore dell’Omicidio di Francesco Timpano. L’uomo di 43 anni è stato ucciso il

Omicidio in spiaggia a Nicotera - si costituisce 36enne ricercato : Omicidio in spiaggia a Nicotera, si costituisce 36enne ricercato Giuseppe Oliveri, 36 anni, era braccato dai carabinieri dallo scorso 12 agosto, il giorno in cui venne ucciso in un lido del Vibonese Francesco Timpano . Potrebbe trattarsi di una vendetta Parole chiave: ...

Omicidio in spiaggia a Nicotera - si costituisce 36enne ricercato - : Giuseppe Oliveri, 36 anni, era braccato dai carabinieri dallo scorso 12 agosto, il giorno in cui venne ucciso in un lido del Vibonese Francesco Timpano . Potrebbe trattarsi di una vendetta

Omicidio in spiaggia a Nicotera - dopo una settimana si costituisce il presunto killer : Si è costituito ai carabinieri il presunto autore dell'Omicidio di Francesco Timpano, il 43enne ucciso il 12 agosto scorso sulla spiaggia a Nicotera, in Calabria. Si tratta di un uomo di 36 anni, braccato dal giorno del delitto. Il presunto assassino si è presentato ai carabinieri di Nicotera Marina (Vibo Valentia).Continua a leggere

Nicotera Marina - omicidio in spiaggia. Il luogo dell'agguato : Choc in spiaggia a Nicotera Marina, nel Vibonese. Un uomo è stato ucciso in pieno giorno a colpi di pistola, in uno stabilimento dove erano presenti diversi bagnanti e turisti, che potrebbero aver ...

Nicotera. Omicidio di Francesco Timpano : ore contate per il killer : La vittima era sdraiata in piscina a prendere il sole all’interno dello stabilimento balneare “Il Gabbiano” a Nicotera Marina (Vibo

Nicotera Marina - omicidio in spiaggia : 43enne ucciso a colpi di pistola fra i bagnanti : La vittima è Francesco Timpano, fratello di Vincenzo e Pantaleone, entrambi sfuggiti a un agguato lo scorso maggio

Omicidio in spiaggia nel Vibonese - ucciso 43enne a Nicotera - : L'uomo è stato ammazzato a colpi di pistola in un lido collegato a un campeggio, davanti ad altri bagnanti. Gli investigatori non escludono un collegamento con precedenti sparatorie avvenute a maggio, ...

Omicidio in spiaggia nel Vibonese - ucciso 43enne a Nicotera : Omicidio in spiaggia nel Vibonese, ucciso 43enne a Nicotera L’uomo è stato ammazzato a colpi di pistola in un lido collegato a un campeggio, davanti ad altri bagnanti. Gli investigatori non escludono un collegamento con precedenti sparatorie avvenute a maggio, in cui morirono 2 persone e fu ferito il fratello della ...