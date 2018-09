New York | scambi in forte rialzo per Pitney Bowes

New York : Sotheby's scende verso 46 - 21 dollari USA : Aggressivo ribasso per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in perdita del 2,79%. Il trend di Sotheby's mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

New York : exploit di Kohl's : Brilla Kohl's , che passa di mano con un aumento del 3,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

New York : scatto rialzista per Urban Outfitters : Grande giornata per Urban Outfitters , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Urban Outfitters evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : brillante l'andamento di Abercrombie & Fitch : Balza in avanti la società americana dell'abbigliamento giovanile , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%. l'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, ...

Wynn Resorts scivola in fondo al mercato di New York : In forte ribasso la società che gestisce una importante catena di Casino , che mostra un disastroso -3,16%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...

Blitz di Greenpeace a New York : “Serve una rete di santuari marini” : Attivisti di Greenpeace hanno fatto volare questa mattina una tartaruga gigante vicino al quartier generale delle Nazioni Unite, a New York, dove gli Stati membri si stanno riunendo per definire un accordo globale per la tutela degli oceani al di fuori dei confini nazionali. Questi negoziati – si spiega in una nota dell’associazione ambientalista – sono il risultato di un processo durato dieci anni e che potrebbe concludersi ...

Il New Yorker si rimangia l'invito a Steve Bannon : Il New Yorker fa retromarcia: dopo essere stato travolto da polemiche e minacce di boicottaggio, il magazine americano, da sempre di stampo liberal, ha deciso di rimangiarsi l'invito a Steve Bannon, che doveva essere tra gli ospiti della diciannovesima edizione del suo festival.La decisione arriva dopo l'ondata di sdegno scatenatasi a causa di un tweet del premio pulitzer Kathryn Schulz, che pur confermando la sua devozione per la rivista, dove ...

New York : brusca correzione per PVH : In forte ribasso l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che mostra un disastroso -2,98%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un allentamento ...

New York : sell-off per Western Digital : Aggressivo avvitamento per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che tratta in perdita del 4,57% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto ...

Roger Federer - flop a New York : è il tramonto della leggenda? : Incredibile a Flushing Meadows. Negli ottavi di finale degli US Open il semisconosciuto australiano John Millman batte in quattro set il campione svizzero Roger Federer, stravolgendo completamente i pronostici della vigilia e negando agli appassionati del tennis il tanto atteso incontro che sarebbe andato in scena nei quarti, tra il fenomeno elvetico e il redivivo Novak Djokovic. Un risultato inaspettato da qualsiasi bookmaker e da scrivere in ...

New York è il nuovo singolo dei Thegiornalisti dall’album Love (testo e video ufficiale) : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è New York. Questo è il titolo del brano estratto dall'album Love per entrare in rotazione radiofonica. La data del rilascio è quella di venerdì 7 settembre per la canzone New York mentre l'album sarà disponibile in versione fisica e digitale da venerdì 21 settembre. New York è il terzo brano presente nella tracklist del disco ed è anche (coincidenza?) il terzo singolo del progetto discografico ad entrare ...

US Open 2018 : clamoroso a New York! John Millman elimina Roger Federer. Vittorie per Djokovic - Nishikori e Cilic : clamoroso colpo di scena nella notte italiana, Roger Federer è eliminato dagli US Open e ai quarti di finale ci va John Millman, che si impone in quattro set per 3-6 7-5 7-6 7-6 dopo tre ore e trentotto minuti di gioco. L’impossibile si è materializzato sull’Arthur Ashe, probabilmente nell’incredulità anche degli stessi spettatori, che hanno visto l’australiano regalarsi la vittoria più bella ed incredibile della sua ...

