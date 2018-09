Nel finale di Elementary 6 un ritorno shock per Sherlock e Joan | chi morirà? video

Tiro a segno - Mondiali 2018 : gli azzurrini sfiorano la finale Nella pistola 10 m mista. Doppietta per la Corea del Sud : Categoria junior al poligono per la specialità pistola 10 m mista ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). La nazionale italiana sfiora l’accesso all’atto conclusivo con il duo costituito da Giulia Campostrini e Paolo Monna (Italia 1) che chiude in sesta posizione. Oro e argento per la nazionale ospitante davanti all’India. Al termine della fase eliminatoria passano il turno entrambe le coppie partecipanti della ...

Europeo Speedway a coppie - ottimo terzo posto per l’Italia Nella finale di Brovst : nella gara vinta dalla Polonia, Nicolas Covatti e Michele Castagna sono saliti sul gradino più basso del podio dopo ventuno manche molto equilibrate l’Italia dello Speedway ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella finale Europea a coppie disputatasi sabato sera a Brovst, in Danimarca. nella gara vinta dalla Polonia – che ha confermato il titolo dello scorso anno vinto a Lonigo (VI) -, con la Danimarca argento, Nicolas ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Mauro De Filippis in finale Nel trap maschile dopo un interminabile shoot-off. Palmitessa e Sessa davanti a tutte Nelle qualificazioni juniores femminile : Terminate le qualificazioni delle gare di trap maschile e junior femminile ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon (Corea del Sud). Tra gli uomini l’unico italiano ad approdare all’atto conclusivo è Mauro De Filippis. Il poliziotto di Taranto, lanciati tutti e 125 i piattelli, si trovava in terza posizione insieme ad altri cinque tiratori con il punteggio di 122, dunque costretto allo shoot-off per staccare il pass in top-6. Uno ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : finale trap maschile - Mauro De Filippis a caccia di una medaglia. Due azzurrine Nella finale juniores : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nelle prime due finali del trap si parla subito italiano. Mauro De Filippis è in finale nella gara maschile senior e cerca uno dei quattro pass olimpici, mentre Maria Lucia Palmitessa ed Erica Sessa provano la doppietta dopo aver dominato le qualifiche nella competizione femminile junior. OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prime finali del trap ai ...

Risultati Serie B - 2^ giornata e la classifica : il Crotone si riscatta - Lecce beffato Nel finale [FOTO] : 1/54 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese Nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Diretta / Padova Venezia (risultato finale 1-0) streaming video Dazn : Decide RavaNelli Nel primo tempo : Diretta Padova Venezia: info streaming video Dazn della partita attesa all'Euganeo e valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Bologna è travolgente - superata Parma Nella gara d’apertura della serie : La prima partita della serie di Finale se l’è aggiudicata l’Unipolsai. Per quanto parlare di “partita di Finale” riferendosi a quella vista ieri sera a Bologna francamente è un’esagerazione. Non per il 14 a 1 Finale, quanto per il come è maturato: ovvero 19 basi ball e un colpito offerti dal Parma Clima, che ha mandato sul monte nell’ordine Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini, prelevato direttamente dalla ...

Palermo-Cremonese - gol e spettacolo : i rosanero rischiano grosso ma si salvano Nel finale [FOTO] : 1/13 Davide Anastasi/LaPresse ...

Fabrizio Frizzi - Carlotta Mantovan omaggerà il marito Nella serata finale di Miss Italia : Per l'edizione 2018 di Miss Italia è quasi tutto pronto. In attesa dell'ufficialità sulle trenta ragazze che solcheranno il famoso palco, iniziano a definirsi meglio i protagonisti di questa edizione. ...

America's cup - ad Auckland finale Nel marzo 2021 : La 36/a edizione dell'America's cup di vela, messa in palio dal Royal New Zealand yacht squadron, si disputerà ad Auckland. Lo ha confermato oggi lo stesso 'defender' nel corso di una riunione che si ...

Vuelta 2018 - che strappo Gallopin : il francese stacca tutti Nel finale e si aggiudica la 7ª tappa : Tony Gallopin si è aggiudicato la settima tappa della Vuelta di Spagna 2018, con un’accelerazione di livello nel finale della corsa E’ andata in scena oggi la settima tappa della Vuelta di Spagna 2018. Dopo la vittoria di ieri di Bouhanni, è stata bagarre quest’oggi con l’arrivo in salita a Pozo Alcón. Una lunga fuga ha condizionato la tappa, con il gruppo impegnato a riallacciare il distacco nel finale, nonostante una ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti Nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro anche Nella gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli! : L’ITALIA del Tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete ...