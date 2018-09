Nei boschi dove nascono le case di legno Rubner

Trovato senza vita Fernando Benedetti - il cacciatore disperso Nei boschi di Segonzano : Segonzano . E' Fernando Benedetti , 70 anni, muratore in pensione di Madrano , foto da Tgr Rai, il cacciatore Trovato senza vita ieri sera nei boschi sopra Segonzano . Il rinvenimento in località Cadinel,...

Varese. Si addentra Nei boschi di Malesco : morto trentenne : E’ morto in montagna un varesotto di 34 anni. Il giovane ha lasciato il sentiero, si è addentra to nei boschi

Lo cercavano Nei boschi : era caduto in un tombino : Lo credevano disperso nei boschi, invece ha trascorso tre giorni imprigionato in un tombino dove era caduto mentre cercava un mazzo di chiavi. E' accaduto a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, ...