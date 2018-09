NBA | col buyout di Deng i Lakers avranno un salary cap da urlo nel 2019 | pronto l’assalto

NBA - a tutto Belinelli : “il ritorno agli Spurs e le difficoltà nell’affrontare LeBron” : Marco Belinelli pronto a partire per una nuova esperienza nella NBA, il ritorno agli Spurs lo porta in una contender Marco Belinelli è pronto per la nuova stagione NBA, un’annata che sarà in un luogo a lui ben noto, San Antonio. agli Spurs il Beli ha vinto un titolo e proverà a bissare le prestazioni di quella fantastica annata: “Oramai è casa, un posto che mi ha fatto crescere e vincere. Ovviamente anche essere nuovamente ...

NBA – Niente più scarpe abbinate alla divisa : i giocatori potranno sbizzarrirsi con ogni colore : Cade la regola che prevedeva l’abbinamento del colore delle scarpe alla divisa: l’NBA ‘concede’ ai giocatori la libertà di scegliere qualsiasi colore. Sulla decisione c’è lo zampino Nike Secondo quanto dichiarato da ESPN, l’NBA avrebbe deciso di abolire la regola che obbligava i giocatori a scegliere i colori delle proprie scarpe in base a quelli della divisa indossata. Adesso le stelle NBA potranno sbizzarrirsi con qualsiasi tonalità ...

NBA - niente più limiti per le scarpe dei giocatori : se ne vedranno di tutti i colori! : ... le LeBron 15, , per cui casi come questi hanno forse influito nella decisione della lega di liberalizzare quasi completamente la propria politica sul colore di scarpe da indossare. Restano in vigore,...

NBA - un mercoledì con 11 partite dei Lakers su Sky Sport NBA - dagli anni '80 di Magic alle imprese di Kobe&Shaq : ... chiudendo con 19 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, nella sua prima partita NBA dopo un'inattività durata quasi 4 anni per aver dichiarato al mondo la sua sieropositività. Un salto nei Lakers del ...

NBA – Il segreto di Jayson Tatum : “Kobe Bryant il mio idolo - da piccolo odiavo i Boston Celtics perchè…” : Jayson Tatum ha svelato un curioso retroscena in merito al suo passato: la stella dei Celtics ha sempre ‘odiato’ Boston da piccolo ed era un grande fan di Kobe Bryant Jayson Tatum è il presente e il futuro dei Boston Celtics. Il giovane rookie, lanciato nella mischia dopo il gravissimo l’infortunio di Gordon Hayward alla prima di campionato, ha sorpreso tutti caricandosi la franchigia sulle spalle da vero leader. E ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/BreideNBAch in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

Una star dell'NBA americana è diventato un indiano Sioux (e si chiamerà "Piccola montagna") : Uno dei più noti campioni dell'Nba, Kyrie Irving, è entrato ufficialmente a far parte della tribù dei Sioux di Standing Rock, nel North Dakota, un riconoscimento che è anche un tributo alla sua battaglia contro il passaggio dell'oleodotto voluto da Donald Trump all'interno della riserva. Il 26enne playmaker dei Boston Celtics e la sorella maggiore Asia hanno partecipato a una cerimonia rituale davanti ...

NBA - da non perdere su Sky Sport NBA : un mercoledì dedicato ai San Antonio Spurs : In attesa del via della stagione NBA, l'estate di Sky Sport NBA — la nuova destinazione di ogni appassionato di pallacanestro, sul canale 206 di Sky — regala ogni giorno immagini ed emozioni da non perdere. Ad esempio dedicando 24 ore intere a una ...

INBAr Lavi in Lucifer 4 in un ruolo biblico e pericoloso : la nuova arrivata causerà guai a Chloe? : La quarta stagione continua a prendere forma con Inbar Lavi in Lucifer 4. Non è chiaro se l'attrice di Imposters, serie cancellata da Bravo dopo due stagioni, apparirà in qualità di recurring oppure sarà solamente la guest star di un episodio. L'israeliana Inbar Lavi in Lucifer 4 vestirà i panni di Eva, personaggio biblico di cui si parla nella Genesi. Eva è descritta come "la peccatrice originale in persona. Dopo un'eternità con Adamo, sta ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018 - Cesenatico. Benzi/Bertoli e Colombi/BreideNBAch si prendono tutto nella tappa finale : Benzi/Bertoli in campo maschile e Colombi/Breidenbach mettono il sigillo al terzo BPER Banca Beach Volley Italia Tour vincendo l’ultima delle sei tappe che si è conclusa oggi sulla spiaggia libera di Cesenatico. Un torneo femminile di altissimo livello, vera e propria anteprima di ciò che accadrà nelle prossime due settimane prima a Caorle con la coppa Italia e poi a Catania con la finale tricolore, un torneo maschile che non ha lesinato ...

NBA - 'Sei soft'. 'E tu un serpente' : è guerra di tweet tra CJ McCollum e Kevin Durant : Succede che all'inizio di luglio Kevin Durant accetta di partecipare come ospite al podcast della guardia dei Blazers CJ McCollum " Pull up with CJ McCollum ". I due si conoscono ovviamente bene — ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/BreideNBAch per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...

Summer League NBA – Collin Sexton è già l’idolo dei Cavs! La ‘game face’ da Young Bull diventa virale [VIDEO] : Il protagonista della Summer League NBA dei Cleveland Cavaliers è sicuramente Collin Sexton: soprannominato ‘Young Bull’, il giovane rookie è già diventato virale a causa della sua espressione da gara Sarà anche basket d’agosto, ma la Summer League NBA permette ai giovani talenti di mettersi in mostra. In casa Cleveland Cavaliers ad esempio, il giovane Collin Sexton ha permesso (per qualche partita) di distogliere il ...

NBA - a cinque anni dalla rapina del secolo : lo scambio Brooklyn-Boston : Se siete tra coloro che non credono alle coincidenze, ritenendo il caso un generatore fortuito di intervalli causa-effetto, potete saltare al capoverso successivo. Qualora invece nutriate l'...